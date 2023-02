Conserve cu excremente de urs, vândute în România. Suma cu care a fost amendat producătorul

Conservele care conțin excremente de urs au fost vândute în anumite magazine din România, iar producătorul a primit o amendă usturătoare, după controalele efectuate de Protecția Consumatorilor.

În luna noiembrie a anului trecut, inspectorii de la Protecția Consumatorilor Covasna au descoperit, în urma unor controale realizate în municipiul Târgu Secuiesc și comuna Turia, că unul dintre producătorii din zonă comercializează conserve cu excremente de urs.

Produsul a fost denumit "Urme de urs" și era vândul la prețul de 40 de lei, având o cantitate de circa 30 de grame.

Mai mult, pe eticheta conservelor era precizat faptul că produsul conține 100% excremente de urs brun transilvănean.

În urma controalelor, producătorul a fost amendat cu suma de 40.000 de lei.

„Amenda a fost aplicată marți, este vorba despre firma producătoare S.C. Xindex Eco SRL, pentru că firma Lixid Project, care produce berea şi chipsurile Csíki Sör şi Csíki Csipsz, doar distribuia aceste produse.

Noi am găsit anul trecut aceste produse pe piață, la Târgu Secuiesc și Turia, am făcut o notificare către CJPC Harghita, ei au controlat firma Lixid Project și au constatat că, de fapt, nu ei sunt producătorii, ci firma soră care are punctul de lucru la Malnaș, în județul Covasna.

Am cerut documente, până au venit a durat puțin, dar marți am aplicat amenda”, a spus șeful CJPC Covasna.

Pe lângă amendă, Protecția Consumatorilor Covasna a propus ca produsele să fie retrase definitiv de la comercializare, hotărârea urmând să fie emisă în zilele următoare.

„Decizia de încetare a practicii comerciale înșelătoare/incorecte înseamnă că acel produs nu mai poate fi comercializat pe piață, trebuie retras complet.

Dacă nu se conformează, pasul următor este închiderea firmei pe o perioadă de 1 până la 6 luni, sau 6-12 luni, iar dacă sunt abateri grave repetate se poate merge până la închiderea definitivă, a încheiat șeful CJPC Covasna, potrivit weradio.ro.