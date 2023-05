Cristian Cioacă, spectator la un meci de handbal feminin. Cum a ieșit din închisoare

Cristian Cioacă a fost spectator la un meci de handbal în acest weekend.

Deși nu a fost încă eliberat, Cristian Cioacă a fost în tribune la meciul de handbal dintre CS Dacia Mioveni 2012 și CSM Slatina. Fostul polițist a participat alături de alți deținuți și a susținut echipa Mioveniului, oraș în care este încarcerat la acest moment.

Meciul a început luni, la 17.30, și s-a terminat cu victoria gazdelor.

Cristian Cioacă a ajuns la Sala Sporturilor din Mioveni cu escortă și paza a fost nelipsită și în timpul meciului.

Cioaca este în regim semi-deschis, ceea ce îi permite astfel de activități. Plus că este recompensat frecvent datorită comportamentului.

Zâmbitor, deținutul Cristian Cioacă are în față o nouă încercare de a fi un om liber. Chiar luna aceasta el poate să ceară, din nou, comisiei de eliberare din cadrul Penitenciarului, liberarea condiționată.

”Din ceea ce am înțeles eu, pe data de 10 mai, deci săptămâna următoare, se va pune iarăși în discuție cererea de liberare condiționată în cadrul comisiei din Penitenciarul Colibași. Familia victimei nu are cum să intervină, pentru că nu este parte în procesul privind liberarea condiționată, deși, în opinia mea, poate că ar trebui să poată să participe, în cadrul unui astfel de proces, pentru că practic partea vătămată, prin reprezentanți, are interes în mod direct în soluționarea cererii de eliberare condiționată.

Eu spun că instanța nu ar trebui să dea curs unei astfel de cereri de liberare condiționată. Cristian Cioacă este un model pentru ce? Pentru faptul că a ucis? Pentru faptul că i-a luat viața soției, mamei copilului lui, și a devenit un etalon în țara noastră, în sensul că poți ucide pe cineva, poți ascunde cadavrul, să îl distrugi, pentru că vei putea fi condamnat la o pedeapsă mult mai mică decât ar fi trebuit. Pentru acest lucru a devenit un etalon Cristian Cioacă, pentru că, după ce a săvârșit această faptă deosebit de gravă, să nu uităm că au mai fost și alte persoane care au încercat să îi urmeze exemplul. Însă fără succes.

Prin urmare, Cristian Cioacă are un comportament normal, civilizat. Dar faptul că provine din rândul polițiștilor, acolo, în penitenciarul Colibași, am înțeles că este privit altfel decât ceilalți deținuți. Nu are cum să aibă decât un comportament corespunzător. Însă dumnealui a beneficiat de foarte multe avantaje tot din partea colegilor dumnealui. Știu pentru că așa se comportă domnii de acolo din penitenciar”, a declarat avocata familiei Elodiei la Antena 3 CNN.