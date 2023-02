”Vedeam cum se zguduie casa și cum picau țiglele” | Cu lacrimi în ochi, un bătrân din Gorj povestește cum i-a fost distrusă casa de cutremur

Pereți crăpați, tencuială căzută și teamă. Asta se regăsește în casa unui bătrân din Gorj, după cutremurele din ultimele zile.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Foarte mulți dintre cei care locuiesc în Târgu Jiu au ales să plece la țară, în speranța că vor scăpa de cutremure. Însă nici aici situația nu este tocmai roz.

Un bătrân din comuna Lelești, județul Gorj, a pierdut agoniseala de o viață după cutremurele din ultimele zile. Ca el sunt și mulți alții.

Zidurile de rezistență ale casei cu trei camere s-au crăpat, iar tencuiala a început să cadă.

”Era o casă destul de aranjată după puterile noastre, dar era o casă curată și frumoasă. Zidul se prăbușește. Tocurile de la ferestre au fost dislocate, au sărit geamurile. Totul aici este distrus.

Aici era alimentarea cu energie la sursa electrică. Am avut norocul că nu au făcut explozie, iar toate cele 3 camere care le aveam... Era ca o casă pentru copiii mei. Era o reședință la țară. Veneau de la bloc să se simtă bine aici.

”Vedeam cum se zguduie casa și cum picau țiglele de pe casă”

Soba nu pun prea tare mâna pe ea fiindcă pică. Îi mulțumim lui Dumnezeu că nu am fost în casă și nu au fost nici nepoții mei. Trauma este grea, este mare, nu n-am cuvinte să vă explic... Vedeam cum se zguduie casa și cum picau țiglele de pe casă. În momentul ăla, s-a dărâmat coșul de fum de la ambele anexe și am rămas blocat”, a spus bătrânul.

Cu lacrimi în ochi și regret, acesta povestește despre casa la care a muncit alături de soție și de părinții săi, iar acum nu mai poate fi locuită.

”Este munca mea și a soției mele și a părinților mei din cât au putut și ei, oameni de la țară. Intru în panică acum și când aud că trece o mașină mai puternic și mi-e frică.

Nu aș vrea să mă gândesc la ce urmează. Dacă ar mai fi ceva asemănător, nu știu cum aș trece. (...) La 70 și ceva de ani nu am crezut nicio clipă că o să văd așa ceva. Am văzut ce a fost în Turcia, am văzut ce a fost peste tot, dar nu mi-am închipuit că se poate întâmpla la noi.

Toți au suferit, toți vecinii noștri, deci fiecare casă are o pagubă”, a mai povestit bătrânul din Gorj.