Acasă la Daniel Băluță, primarul Sectorului 4: "Nu aş vrea niciodată să mă mut" | Interviu de Ziua Națională a României

S-a născut şi a crescut în Berceni cu cheia de gât, şi-a cunoscut iubirea vieţii încă de la grădiniţă, în cartier, dar a cucerit-o aproape 20 de ani mai târziu, când ambii erau studenţi la Stomatologie. Acum munceşte şi trăieşte tot în sectorul 4.

Consecvent din fire, primarul Daniel Băluţă nu a luat nicio clipă în calcul să îşi părăsească ţara. Se simte binecuvântat că este român, dar sărbătoreşte Ziua Naţională atipic. Nu cu fasole, ciolan şi muzică populară, ci acasă, împreună cu fiica şi soţia sa, cărora le prepară paste.

Primarul Sectorului 4 mărturisește că nu reușește să petreacă atât de mult timp cu familia, pe cât și-ar dori, însă ori de câte ori există câte o portiță liberă, profită de ocazie și organizează activități împreună.

”E o ocazie să fim împreună pentru că zilele săptamânii nu ne lasă să fim pe cât ne-am dori împreună. Sărbătorile ne ajută să fim și mai aproape decât suntem de obicei”, a spus Daniel Băluță.

Citește și: Interviu exclusiv cu primarul Allen Coliban, de Ziua Națională a României: ”Brașov este locul în care am străbuni, prieteni și în care îmi voi crește proprii copii”

”M-a cucerit cu o pereche de șosete”

Cât despre cum a reușit să o cucerească pe soția lui, aceasta mărturisește: ”Cu o pereche de şosete. Eram la mare, în anul 2000, la Vama Veche, la un concert Vama Veche. Era o seară destul de friguroasă, eram în sandale şi mi-a adus o pereche de şosete.”

Daniel Băluță spune că nu ar da niciodată locul unde s-a născut și a crescut pe nimic în lume și nu și-ar dori să se mute vreodată altundeva. Pentru el, cartierul Berceni înseamnă ”ACASĂ”.

”M-am născut, am crescut în Berceni. N-am schimbat sector, n-am schimbat cartier, n-am schimbat oraş. Sigur nu voi schimba niciodată nici ţara.

Nu aş vrea niciodată să mă mut. Aş vrea să mă implic mai mult în proiectele de voluntariat.

Cred că am reușit ceea ce ne-am propus cu câţiva ani în urmă: să tranformăm Sectorul 4 în capitala capitalei. Am reuşit să investim în infrastructura medicală.

Am reuşit să facem o unitate de primiri urgenţe. Am reuşit să facem o secţie de arşi, la Spitalul Bagdasar. Am reușit sa facem un spital de stomatologie, care in scurt timp va fi deschis publicului larg. Am realizat un reper urbanistic prin Pasajul Europa Unită.

Este păcat să nu subliniem rolul determinant pe care Uniunea Europeană l-a avut în dezvoltarea României, a societății românești”, a explicat Daniel Băluță, primarul Sectorului 4.

În staff-ul pe care îl am, 70% dintre partenerii mei sunt femei și cei mai buni manageri pe care îi am pe anumite proiecte sunt fete, a mai precizat edilul.