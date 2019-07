Declarații șocante făcute de salvamarul bătut la Costinești: „L-am salvat pe agresor, iar apoi el m-a lovit cu forță și am căzut”

Un salvamar din Costinești, Eduard Stanca, a fost bătut de un turist marocan căruia i-a salvat viața.

Salvamarul de 43 de ani a povestit cum s-a întâmplat totul.

„Trei fete şi un băiat se înecau undeva acolo, unde se formează un curent, în capul digului. Am intervenit cu colegul meu. Două dintre fete le-a salvat colegul meu cu caiacul, iar eu am salvat pe respectivul agresor şi prietena lui, bănuiesc. Ieşind înspre mal, în timp ce m-am întors, am fost lovit de el. De cel pe care l-am salvat. După ce l-am salvat, am fost lovit cu o forţă de am picat jos. Toată lumea a sărit pe el, să-l omoare lumea”, a spus salvamarul pentru Observator.

Acesta a mai precizat că lucrează de 23 de ani pe litoral, dar că, după acest incident, probabil că va fi ultimul an.

În cauză a fost întocmit un dosar de cercetare penala sub aspectul săvârșirii infracțiunii de loviri sau alte violențe.