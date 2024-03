Dorel lovește din nou, la Buzău. Muncitorii au construit un sens giratoriu strâmb | "Proiectantul nu a realizat că poate ieși o lucrare urâtă"

Dorel lovește din nou, de data aceasta în Buzău. Muncitorii unei firme care lucrează la construirea unui sens giratoriu într-una dintre cele mai mari intersecții din oraș au fost nevoiți să îl refacă de la zero, asta pentru că rondul a ieșit strâmb și mult prea înalt.

Compania care execută această lucrare va suporta cheltuielile pentru refacerea construcției. Între timp oamenii fac haz de necaz după ce au văzut maldărul de pământ de 1 metru înălțime.

Sensul giratoriu aflat în curs de amenajare este deja la varianta 2.0. Inițial muncitorii au ridicat o movilă de peste 1 metru înălțime, care a stârnit nemulțumirea oamenilor.

Rondul cu cocoașă a stârnit un val de critici din partea șoferilor, care au scris pe rețelele de socializare că a ieșit nu doar strâmb, ci și mai mare decât ar fi fost necesar. Spre uimirea multora, la câteva zile, insula din giratoriu a fost rasă complet, pentru a fi amenajată alta, dar după un nou proiect.

Autoritățile locale spun că au dispus refacerea de la zero a giratoriului, deoarece la prima variantă a fost o eroare din partea proiectantului.

"Proiectantul nu a realizat că poate ieși o lucrare urâtă, să spunem cinstit, și când am trecut pe acolo, că trec în fiecare dimineață, am observat, ne-am întâlnit la două zile, la ora 15 în acel rond, cu proiectanți, cu executanți, și am luat această decizie", a declarat Constantin Toma, primar Buzău.

Exasperați de praful și gălăgia din zonă, locuitorii au găsit o modalitate inedită de a comunica cu lucrătorii. Aceștia își lasă mesaje pe geamurile pline de praf ale mașinilor parcate în zonă: Mai aveți mult? O săptămână. Aoleu. Mult!

Primarul Buzăului spune că eventualele cheltuieli suplimentare pică în sarcina constructorului. Construcția giratoriului face parte dintr-un proiect de modernizare a trei bulevarde ale orașului, cu o investiție de peste 22 de milioane de lei.