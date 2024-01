Două case mistuite de un incendiu puternic, într-un cartier din Constanța | "Am salvat actele şi două-trei haine"

Două case au fost cuprinse de flăcări într-un cartier din Constanţa. Potrivit primelor informaţii, focul ar fi pornit iniţial la una dintre clădiri din cauza unui coş de fum necurăţat.

Focul s-a extins cu rapiditate şi a cuprins şi cel de-al doilea imobil. Nimeni nu a fost rănit, însă o persoană a suferit unu atac de panică.

"Noroc că vecinul a oprit gazele"

"Vecinul bătea în uşă. Suna la Pompieri. Au venit Salvările şi apoi Pompierii. Noroc că vecinul a oprit gazele", a mărturisit un bărbat.

Incendiul a pornit la acoperişul unei case şi s-a extins şi la cea de-a doua casă. Au intervenit de urgenţă pompierii cu cinci autospeciale de stingere, o autoscară, o autoplatformă, o descarcerare, dar şi trei echipaje SMURD și un echipaj SAJ.

"Am salvat actele şi două-trei haine"

"Am văzut fum de la casa vecină ieşind prin acoperiş, că nu pot nici să vorbesc. şi pe urmă am văzut foc în spate la casa mea, unde am geamul la cameră. Am salvat două-trei haine, actele...", a spus un bărbat a cărui casă a fost distrusă de flăcări.

"În această seară (n.r. 10 ianuarie) am fost solicitați să intervenim pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei case în Palazu Mare.

La fața locului, am intervenit cu cinci autospeciale de stingere, o autoscară, o autoplatformă, o descarcerare, trei echipaje SMURD și un echipaj SAJ.

Sosiți la fața locului, colegii au constatat faptul că incendiul se manifesta la acoperișul unei case, flăcările arzând destul de violent și s-au extins și la cea de-a doua casă.

Colegii au reușit să lichideze incendiul în mai puțin de o oră, a ars acoperișul primei case în proporție de sută la sută, iar cea de-a doua casă a avut acoperișul afectat pe aproximativ cincizeci de metri pătrați.

Trei persoane au avut nevoie de ajutor medical la fața locului, fiind asistate și evaluate de colegii de la SMURD și cei de la SAJ, ulterior toate trei persoanele refuzând transportul la spital.

Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a rămas în curs de stabilire", a transmis ISU Dobrogea.