Era joi seara într-un autobuz din Cluj, când a văzut că șoferul oprește brusc și deschide geamul. După câteva secunde a înțeles ce se întâmplă, dar era prea târziu

sursa foto- InfoTraficCluj

Un autobuz al Regiei Locale de Transport Cluj, care circula azi pe str Primãverii din Mãnãștur, a agãțat din mers oglinda unui autoturism parcat pe prima bandã a strãzii, in fața unei parcãri, in spic, se arată într-o postare de pe pagina Info Trafic Actualități.

Șoferul autobuzului a oprit, si s-a dus la geamul autoturismului, moment in care soferul autoturismului a coborât, si i-a dat in ochi cu un spray lacrimogen, jetul ajungând si in autobuz, catre cãlãtori.

A fost sesizatã Poliția, prin serviciul 112, si panã la sosirea echipajului, circulația pe stradã a fost paralizata si ea..