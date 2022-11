Excremente de urs, la vânzare pe post de suvenir în Târgu Secuiesc: "Se pot folosi ca plastilină"

Comisarii de la Protecţia Consumatorilor au găsit excremente de urs la vânzare pe post de suvenir, într-un bar din Târgul Secuiesc.

Sursa foto: Facebook

Excrementele de urs au fost puse la conservă, iar produsul nu poate fi oprit de la comercializare pentru că nu este de mâncare.

Conserva conţine 30 de grame de "urme de urs", iar firma producătoare garantează că excrementele animalului sălbatic sunt autentic secuieşti.

Autoritatea pentru protecţia consumatorului, s-a autosesizat.

"Într-un control într-un bar din municipiul secuiesc, am avut surpriza să văd pe tejgheaua barului la vânzare, o conservă care avea un ursuleţ desenat pe ea şi scris în limba maghiară. La început am crezut că este vreo delicatesă vânătorească de mistreţ, de urs, eu ştiu de ce sălbăticiuni. Când am citit nu mi-a venit să cred! Scria că în acea conservă se află excremente de urs. Excremente de urs brun din pădurile secuieşti", a declarat Mircea Diacon, comisar şef OPC Covasna, pentru Antena 3 CNN.

Cei care le vindeau au spus că "acele excremente se pot modela", adică "se pot folosi ca plastilină, aşa să te joci cu ele, se pot turti, face diferite forme", potrivit comisarului.

"Chiar m-am blocat fiindcă n-am găsit în viaţa mea aşa ceva. Am umblat prin toată lumea, dar aşa ceva nu am văzut. Am întrebat dacă un copil se joacă cu acele excremente ce se întâmplă? Dacă şi le bagă din greşeală în gură? Aceştia au spus că au avertismente că nu se folosesc, nu se dau la copii. Şi îndradevăr acel avertisment este pe etichetă", a mai spus Mircea Diacon.

Suvenirul este într-o conservă de 30 de grame şi ar fi costat 40 de lei.

Autorităţile nu i-au putut sancţiona pe vânzători, dar nici pe producător pentru că pe etichetă este specificat faptul că este un produs 100% natural care nu este destinat consumului uman.

Din punctul de vedere al protecţiei consumatorului, cei care comercializează acest produs nu ar face nicio ilegalitate. Comisarii OPC au anunţat că vor trimite o adresă şi către alte autorităţi competente care să verifice dacă acest suvenir reprezintă vreun pericol pentru sănătatea publică.

Bineînţeles, şi autorităţile silvice ar putea intra pe fir pentru a stabili dacă adunarea excrementelor din pădure este sau nu legală.

"Dacă tot vin sărbătorile de iarna, vă punem în atenție un produs fabricat în județul Harghita, vândut și în județul Covasna la un preț de numai 40 lei... și anume :Excremente de urs!", a scris Diaconu pe grupul de Facebook al Protecţiei Consumatorilor din Covasna.