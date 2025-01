Există suspiciuni de deces a 3 copii din centrele groazei din Mureș. Georgiana Pascu, manager CRJ: „Viața lor este pusă în pericol”

„Am sesizat conducerea DGASPC, dar și conducerea CJ Mureș”, a spus Georgiana Pascu, manager al CRJ. Foto: Centrului de Resurse Juridice

Georgiana Pascu, manager al Centrului de Resurse Juridice, a descris sâmbătă, la Antena 3 CNN, situația extrem de gravă a copiilor cu dizabilități din centrele din Târgu Mureș, după o serie de controale. Ea spune că echipa CRJ a descoperit dormitoare supraaglomerate, copii cazați în spații necorespunzătoare, cu vârste cuprinse între 3 și 7 ani, care ar fi trebuit să beneficieze de plasament familial. Mai mult, există suspiciuni legate de decesul a trei copii. Deși statul român alocă aproximativ un milion de euro pentru întreținerea acestor copii, condițiile de viață sunt departe de a respecta standardele legale, iar viața copiilor este pusă în pericol.

„Situația în Târgu Mureș este cu atât mai gravă cu cât prima noastră vizită datează din luna martie a anului trecut și pe parcursul anului trecut am realizat mai multe vizite, neanunțate și anunțate, în care am sesizat conducerea DGASPC, dar și conducerea CJ Mureș cu privire la starea precară de sănătate și la condițiile improprii de viață, dar mai ales că viața acestor copii este pusă în pericol”, a declarat Georgiana Pascu, manager al Centrului de Resurse Juridice.

Reprezentanții CRJ au mers, sâmbătă dimineață, într-un control-fulger, la patru centre din Târgu Mureș.

„Angajații ne-au spus că sunt aproximativ - spun aproximativ pentru că nu am văzut acte - 63 de copii, în condițiile în care capacitatea pentru care au avut licență până în decembrie era de 51 de copii”, a spus ea.

Iar condițiile în care sunt ținuți copiii sunt deplorabile.

„Am găsit într-unul dintre centre două dormitoare în care copiii erau închiși cu zăvorul, am găsit dormitoare în care copiii erau cazați în spații improprii, supraaglomerate, inclusiv un dormitor cu 9 paturi, am găsit camere fără uși, am găsit copii în pătuțuri de o dimensiune care nu era adecvată dezvoltării lor biologice și vârstei.

În același timp, teribil de grav este faptul că am găsit copii care au vârstă cuprinsă între 3 și 7 ani și care ar trebuit să se afle, conform legii, în plasament familial sau la un asistent maternal profesionist, dar care stau de ani de zile închiși în aceste centre. Am găsit amestecați copii de 3 ani, de 4 ani, cu copii de 16 ani, de 17 ani. Am găsit medicamente expirate”, a mai declarat managera CRJ.

Ea spune că statul român a plătit sau încă plătește 1 milion de euro pentru întreținerea acestor copii. Ce este cel mai grav este că există suspiciuni de deces în cazul a 3 copii din aceste centre.

„În tot acest timp am aflat că, de fapt, statul român plătește, sau a plătit, aproximativ 1 milion de euro pentru 51 de copii care nu doar că trăiesc în condiții mizerabile, dar pentru care există suspiciuni de deces, cel puțin în cazul a trei copii”, a mai spus Georgiana Pascu.