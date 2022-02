Factură la gaze de peste 1.000 de lei pentru un bloc din Galați fără niciun consumator

Ultimul client se debranșase pe 19 ianuarie de la sistemul centralizat, iar asociația a notificat compania să ridice contorul comun.

„Ultimul client din asociație și-a pus centrală, s-a debranșat. Am citit indexul în ziua respectivă și am făcut adresă către cei de la gaze să vină să ia contorul. După 10 zile, am primit factura asta, care evident este mare și nu corespunde cu consumul. Din 19 ianuarie, nu am mai consumat nimic.

Am fost la sediul Distrigaz, le-am explicat situația și ne-au spus să nu plătim factura și să anunțăm din nou, după data de 25 februarie, probabil pentru că sunt foarte aglomerați”, a declarat președintele Asociației 122 pentru Viața Liberă.