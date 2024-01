Fata dispărută de la o stână din Comarnic a fost găsită după ce a petrecut o noapte în pădure şi ger

O fată în vârstă de 16 ani, cu handicap sever, care a fost dată dispărută de la o stână din Comarnic, a fost găsită astăzi de autorități. Tânăra a fost căutată de peste 100 de oameni.

Peste 100 de oameni au căutat-o pe fata, în vârstă de 16 ani, care suferă de un handicap sever, dispărută ieri, de la o stână din Comarnic. Minora a fost găsită în această după amiază, în jurul orei 15.30, la aproximativ 10 km de locul dispariției, într-o zonă greu accesibilă.

”Fata are 16 ani și handicap sever. Nu poate comunica. Am făcut căutarea cu dronele Salvamont și am chemat în sprijin și elicopterul de la Brașov, care este alocat special pentru salvările montane.

Ținând cont ca era dispărută de ieri după-amiază, e un miracol că am găsit-o în viață după aproximativ 24 ore. Azi noapte au fost temperaturi negative și vânt puternic. Era în stare de hipotermie si avea mici escortații. A fost dusă la Spital Județean Brașov cu elicopterul”, potrivit Salvamont Prahova.

În căutări s-au implicat polițiști, jandarmi, pompieri, salvamontiști, dar și zeci de voluntari. În baza sesizării și având în vedere împrejurările alarmante în care a avut loc dispariția minorei, la fața locului au fost mobilizate forțe sporite, formând echipe mixte, formate din: 42 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova - Serviciul de Investigații Criminale.

70 de voluntari au căutat fata cu ATV-uri

Totodată a fost folosit și un câine de urmă, precum și polițiști ai Polițiilor orășenești Comarnic și Breaza, 20 de jandarmi montani, 9 lucrători ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova, 28 de lucrători din cadrul Salvamont Prahova, doi lucrători de la Garda Forestieră, 70 de voluntari cu ATV-uri, dar și un echipaj aerospațial format din patru persoane.

"Căutările s-au desfășurat în cursul zilei de ieri, în cursul nopții trecute și continuate astăzi, în zona în care a fost semnalată dispariția acesteia. În urmă cu puțin timp, minora de 16 ani a fost identificată de către lucrătorii de la Salvamont Prahova, într-o zonă greu accesibilă, submontană, la aproximativ 10 kilometri de locul dispariției", a informat Inspectoratul Poliției Județene Prahova.

Această a fost preluată de un echipaj medical în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate, iar polițiștii au anunțat că efectuează verificări în vederea stabilirii situației de fapt și luării măsurilor legale ce se impun.