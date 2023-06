Lecție de viață în Suceava. Fiul unei femei de serviciu a ajuns directorul școlii unde lucrează mama sa

Fiul unei femei de serviciu din Suceava a ajuns director chiar la școala în care lucrează mama sa.

Sursa foto: Televiziunea Intermedia/ youtube.com

Televiziunea locală Intermedia a publicat povestea ce reprezintă o adevărată lecție de viață. Fiul unei femei de serviciu din localitatea Bilca, județul Suceava, a ajuns directorul școlii pe care a frecventat-o când era copil și în care mama sa a muncit din greu ca să-l țină la facultate.

"Am făcut și eu liceul, am învățat, am fost premiantă. M-am căsătorit și n-am mai mers mai departe. Visul meu era să fiu învățătoare. După aceea am cusut goblenuri. Când erau băieții în facultate, m-am angajat femeie de serviciu", spune Elena Negru.

Costică Negru, directorul școlii, se mândrește cu faptul că mama sa este femeie de serviciu.

"Da, mama mea este femeie de serviciu. Cu banii câștigați aici m-a ținut în școli, la liceu și la Universitatea de la Suceava.

Am făcut Facultatea de Istorie și Geografie. Am 22 de ani de vechime în învățământ. Nu doar mama lucrează în școală.

Și soția este alături de mine", spune Costică Negru, directorul Școlii "George Tofan" din Bilca, Suceava.