”Nu-mi place să mă duc la tata să-i cer zece lei”. Fiul unui preot, exemplu de hărnicie. Este pasionat de agricultură și își câștigă singur banii, la doar 16 ani

Fiul unui preot din județul Botoșani este un adevărat exemplu pentru ceilalți. Băiatul impresionează prin hărnicia sa și prin dorința de a-și câștiga singur banii, la vârsta de numai 16 ani. "Nu-mi place să mă duc la tata, eu, ditamai băiatul, să-i cer bani", spune el.

Sursa foto: Teofan Sasca | Facebook

În vârstă de 16 ani, Teofan Sasca, băiatul preotului din satul Ghireni, comuna Coțușca, din județul Botoșani, își impresionează urmăritorii de pe rețelele sociale cu pasiunea sa pentru agricultură.

Elev la Seminarul Teologic din municipiul Botoșani, Teofan pleacă din sat în fiecare zi de luni și se mai întoarce vineri, la finalul săptămânii.

Când vine acasă, băiatul își ocupă timpul rămas liber muncind la ferma agricolă a tatălui său, însă face totul din pasiune.

Ferma a luat naștere din nevoie, salariul de preot de sat fiind insuficient pentru întreținerea unei familii cu trei copii.

Cu toate acestea, băiatul nu-și neglijează școala, care ocupă un loc important în viața lui.

"Suntem trei frați, iar parohia tatălui meu este mică. Nu putea să ne întrețină doar din salariul de preot, așa că am început cu agricultura. Lucrăm doar noi, băieții, și tata.

De la trei ani am avut animale în familie! Am început doar cu două animale și am ajuns la peste 30. Trebuia să hrănim vitele, așa că am cumpărat primul tractor, U 650. L-am ținut patru ani, după care am cumpărat, rând pe rând, alte tractoare. Pentru mine este efectiv o pasiune”, spune Teofan.

În acest fel, Teofan a ajuns să dezvolte o mare pasiune pentru utilajele agricole, ajutându-și enorm de mult familia.

Mai mult, în timp, băiatul a ajuns să stăpânească secretele domeniului agriculturii, cunoscând foarte bine semințele, utilajele necesare, ce anume trebuie să folosească, unde și când.

Datorită cunoștințelor sale bogate, adolescentul este urmărit, pe rețelele sociale, de mai mulți fermieri cu experiență.

"De la vârsta de opt ani am mers cu un utilaj agricol. Mai apoi am tot căpătat experiență, cu diferite utilaje și tipuri de tractoare. Pentru mine, o zi de muncă înseamnă, în primul rând, distracție”, spune Teofan, potrivit adevarul.ro.

”Nu-mi place să mă duc la tata să-i cer bani”

Filmulețele publicate de adolescent pe internet strâng mii de vizualizări, fiind modul prin care băiatul își împărtășește experiențele trăite pe câmp cu urmăritorii săi.

De asemenea, el le vorbește celor interesați de agricultură despre lucrările agricole pe care le face sau despre semințele folosite.

Teofan visează să devină un mare fermier, muncind zi de zi pentru acest obiectiv și pentru a-și strânge proprii bani.

"Pur și simplu încerc să-mi câștig independența financiară, pentru că nu-mi place să mă duc la tata, eu, ditamai băiatul de 100 de kilograme, și să-i cer zece lei. Prefer să muncesc pentru a-i obține”, a mai spus fiul preotului din Ghireni.