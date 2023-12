"Și-au bătut joc de ea". O doctoriță din Iași a murit sub ochii colegilor, în spitalul în care lucra, după ce alți medici au trimis-o acasă

Cazul Ioanei, o doctoriță din Iași, este cutremurător și scoate la iveală gravele probleme ale sistemului medical românesc. Tânăra s-a stins din viață la numai 39 de ani, în spitalul în care lucra, după ce a încercat din răsputeri să rămână în viață.

Sursa foto: Profimedia

Povestea tristă a Ioanei, o doctoriță din Iași, care s-a stins din viață la numai 39 de ani, a fost făcută publică de soțul tinerei, care își amintește cu durere fiecare episod de suferință prin care a trecut.

La vârsta de 16 ani, Ioana a aflat că suferă de o boală autoimună, iar anul acesta a primit o altă veste tristă, fiind diagnosticată cu o boală oncologică.

Încurajată de colegii de serviciu, tânăra a mers, pe 19 aprilie, să se opereze la Institutul Oncologic Regional (IRO) din Iaşi, intervenția durând șase ore.

După două săptămâni în care a stat internată, femeia a fost externată, medicii considerând că starea ei este bună.

Cu toate acestea, coșmarul tinerei a început imediat ce a ajuns acasă, când a făcut febră foarte mare.

"37 cu 5, 38, 38 cu 6, 39. Am vorbit cu doctorița care era mâna dreaptă a chirurgului de acolo. Sunt și dovezi în telefonul ei. A doua zi ne-am întors acolo", a povestit soțul tinerei, pentru Digi24.

Tânăra a fost internată pentru o zi, pe data de 5 mai, când a primit asigurări din partea medicilor că totul este bine și se poate întoarce acasă.

"A spus că este bine operată.... Du-te acasă. Ioana mea s-a întors acasă. Acasă iar temperatură, aceleași valori 37 cu 5, 38 tot așa" , a continuat soțul.

Întoarcerea la spital

Pe data de 9 mai, având febră și dureri de cap cumplite, tânăra i-a scris din nou medicului: "Bună dimineața, vă deranjez din nou", este mesajul rămas în telefon.

Ioana s-a întors la spital și a stat internată o săptămână, timp în care medicii au constatat că a fost infectată cu Clostridium Dificile, o bacterie luată din spital.

Deși această bacterie poate conduce la deces, pe 15 mai, medicii i-au spus tinerei că poate să plece acasă, soțul opunându-se categoric.

"Luni dimineață am primit telefon să mă duc repede la spital că vor să o externeze pe Ioana. Am luat o coală A4 și am scris: soțul pacientei Ioana, internată la etajul x, mă opun categoric externării soției mele până la ameliorarea stării ei.

Doctorița care era mâna dreaptă a profesorului care a operat-o pe Ioana, n-am găsit-o, că era într-o ședință și mi-am pierdut răbdarea. Am intrat în ședință, am venit să vă las foaia asta. I-am pus foaia în mână", a mai spus soțul, pentru sursa citată.

Dan Dimofte, director medical al IRO Iași, susține că o asemenea cerere nu a fost depusă.

"La conducere, o asemenea cerere nu a fost depusă, nu am văzut, mi-ați arătat dvs un document cu data de 15, când familia a cerut ca pacienta să fie preluată de alt spital", susține el.

Al doilea spital

Pe data de 15 mai, Ioana a ajuns la Spitalul Parhon, unde a stat internată timp de 3 săptămâni, timp în care a continuat tratamentul pentru infecția luată din spital. Cu toate acestea, din cauza altor complicații apărute, tânăra a avut nevoie de albumină, care nu exista la acel moment în spital.

Pe 3 iunie, Ioana a cerut să plece din spital, văzând că se simte din ce în ce mai rău.

"La momentul la care s-a făcut externarea nu era suspiciunea unui deces iminent, dar patologia complexă pe care o avea doamna putea conduce prin complicații, nu era patalogia în sine ci complicațiile care puteau duce la acest sfârșit care ne-a surprins pe toți", a declarat Irinel Maftei, director medical la Institutul Parhon.

Tânăra a stat acasă două zile, cu o suferință cumplită, care a determinat-o să meargă la alt spital.

A murit în spitalul în care lucra

Ioana ajunge la Spitalul de Boli Infecțioase "Sfânta Parascheva", unde stă internată o săptămână, fără ca starea ei să se amelioreze.

Aici, spune soțul, medicii nu ar fi avut grijă de Ioana așa cum trebuie, ulterior, aceasta suferind o infecție generalizată în organism.

Pe 12 iunie, femeia a fost transferată la Spitalul Judeţean de Urgenţe Sfântul Spiridon, unitatea în care lucra ca medic primar de laborator.

După patru zile însă, Ioana a intrat în stop cardio-respirator și s-a stins din viață.

"Eu am tras de Ioana de foarte multă vreme să plecăm din țară. De foarte multă vreme. Și Ioana a zis nu, mai bine, avem o problema de sănătate, cunoaștem aici atâția medici. Și ați văzut peste ce medici am dat. Și-au bătut joc de ea, nu i-a interesat. Peste tot a fost externată", a mai povestit soțul.

Acum, în ciuda faptului că medicii spun că au procedat corect, cazul este anchetat de Inspectoratul de Poliție Iași.