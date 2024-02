Fostul prefect de Gorj, prins la volan fără permis, pentru a treia oară. Folosea ilegal un girofar | "Pe unde să merg fără permis? Că pe stradă n-am voie!"

Fostul prefect de Gorj, Dan Ilie Morega (78 de ani), a fost surprins la volanul autoturismului său, deși permisul de conducere i-a fost retras din motive medicale.

Dan Ilie Morega a fost filmat în timp ce gonea pe străzile din municipiul Târgu Jiu. Acesta folosea ilegal un girofar și a depășit pe contrasens, călcând linia dublă continuă. Reprezentanții IPJ Gorj susțin că bărbatul riscă acum un al treilea dosar penal pentru conducere fără permis și folosirea ilegală a girofarului.

Dan Ilie Morega, la volan, pentru a treia oară, deşi are permisul suspendat

Iniţial, pe 12 februarie, fostul prefect a fost oprit în trafic, iar poliţiştii l-au anunţat că i-au deschis un dosar penal pentru conducere cu permisul retras, având în vedere că permisul său de conducere a fost retras în data de 6 februarie 2024, din motive medicale.

Ulterior, în urmă cu câteva zile, Dan Ilie Morega a fost prins la volan, din nou, în zona Baia de Aramă, deși avea permisul retras.

Dan Ilie Morega a fost filmat la volan, pentru a treia oară, deşi are permisul retras, în timp ce gonea pe străzile din municipiul Târgu Jiu, având un girofar pe mașină și dând flash-uri șoferilor din față pentru a-i face loc.

În drumul său spre casă, acesta a călcat linia dubla continuă și a intrat pe contrasens în timpul unei depășiri.

Reprezentanții IPJ Gorj susțin că bărbatul riscă acum un al treilea dosar penal pentru conducere fără permis și folosirea ilegală a girofarului.

Dan Ilie Morega mai are două dosare penale pentru conducere fără permis.

În urma acestei situaţii, Morega face haz de necaz. Acesta a publicat o postare pe pagina sa de Facebook, însoţită de următorul mesaj:

"Mă opreşte nenea poliţistul:

- Ce căutaţi cu maşina pe trotuar?

- Păi pe unde să merg fără permis? Că pe stradă n-am voie!"

"Cum să le dau permisul? Am peste două milioane de kilometri parcurşi"

Dan Ilie Morega nu crede că permisul său de conducere a fost retras şi a anunţat că îi va da în judecată pe poliţiştii care l-au oprit.

"Îi voi da în judecată pentru abuz în serviciu, pentru nerealizarea propriilor atribuţii de serviciu, le voi face şi plângere penală pentru toate aceste lucruri şi le voi cere şi daune. Am permisul la mine. Cum să le dau permisul? Eu l-am luat şi am peste două milioane de kilometri parcurşi. Nu am avut un accident, nu am avut o lovire de persoană, nu am avut nimic. Decât o parcare greşită, două puncte, care după şase luni se duc. Dar nu le e ruşine? Păi, un ofiţer de informaţii îl opreşti? Un profesor universitar doctor, care mulţi din ei au făcut studiile la mine sau le fac. Mă ţin de aici o oră, iar eu trebuie să plec la Bucureşti", a declarat Dan Ilie Morega zilele trecute,