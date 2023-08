”Am simțit că ceva rău urmează!” El este George, tânărul mort la doar câteva ore după ce a fost trimis acasă de medicii de la spitalul din Urziceni

George a murit în urmă cu câteva zile, la doar 32 de ani, la scurt timp după ce a fost certat și trimis acasă de medicii de la spitalul din Urziceni.

Tânărul ajunsese de urgență la spital, cu dureri severe în piept. După o așteptare lungă și după un control de doar câteva minute, George a fost trimis acasă cu o hârtie seacă și două nume de medici.

La doar câteva ore, tânărul a murit.

A lăsat în urmă o soție și o fetiță de doar doi ani.

Mesajele de condoleanțe curg pe rețelele sociale.

”Nici nu știu ce aș putea spune, finu', încă nu îmi vine sa cred, refuz să cred că nu o să te mai vad... Dumnezeu să aibă grijă de sufletul tău bun! Drum lin spre îngeri, dragă prietene!

Doamne, nu îmi vine să cred!

Las și eu mesajul ăsta aici, pentru că nu am avut niciodată tăria să ți-o spun în față.... Am zis-o ieri, când m-ai sunat după amiază, frate, că te iubesc... Nu am fost niciodată omul care să verse o lacrimă și să-ți spună ceva din suflet. Te-am sunat doar cu probleme, niciodată nu te-am sunat să văd dacă tu, la rândul tău, ai probleme. Cu toate că știu că nu mi-ai fi spus niciodată... Dar ieri, când ai sunat, am simțit că ceva rău urmează, mi-ai dat cea mai mare palmă! Știu că ai murit cu inima împăcată ca știai bine că te iubesc din tot sufletul meu... Îmi pare atât de rău pentru tot...”, scriu apropiații pe o rețea socială.