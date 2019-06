Gestul unui tânăr pentru iubita lui i-a impresionat pe internauți. S-a întâmplat la metrou, la Universitate. Acum toată lumea îl caută pentru a fi premiat

foto- Facebook/ Terra Incognita

Un tânăr a demonstrat că are bune maniere și că e un adevărat cavaler. După mai multe ore petrecute în oraș, în care prietena lui a stat pe tocuri, a insistat să-i ofere încălțările lui.

Astfel, gestul frumos al tânărului a fost surprins printr-o fotografie realizată la metrou, pe peronul de la Universitate.

Cei care au realizat fotografia vor să-l și premieze pe tânărul care a „readus în prim plan cavalerismul”.

„Săptămâna nu se încheie fără un exemplu care pur şi simplu ne-a lăsat fără cuvinte şi putem spune acum: Faith in humanity restored! Şi încă pe atât! Aseară, pe peron la Universitate, un tânăr domn a readus, în prim plan, cavalerismul!Pornim aici o căutare a tânărului din fotografie, pe care dorim să-l răsplătim cu o călătorie în ţară! Desigur, dacă doreşte să o ia alături de el şi pe domnişoara din fotografie, noi îi oferim această posibilitate! Ce ziceţi, facem o faptă bună şi jucăm rolul detectivilor cu ajutorul unui share?”.

Printre cei care au citit mesajul se numără și cel care susține că ar fi eroul din fotografie. „Am observat ca ne facea lumea poze in metrou, dar nu am crezut ca voi ajunge aici! Seara trecuta a fost o experienta foarte frumoasa si sfarsitul a fost memorabil! Desi prietena mea nu a fost de acord cu asta, eu tot am pus-o sa se descalte si sa imi ia pantofii, pentru ca stiam ca a stat ore bune cu ei si o dureau picioarele (asta este o explicatie pentru cei care se intreaba de ce nu si-a luat incaltari de schimb). Sunt sigur ca sunt multi baieti/barbati care ar face gesturi de acest gen pentru o persoana speciala din viata lor, asa cum este iubita mea pentru mine. Va multumesc!!”, a scris el.