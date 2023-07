"Am crezut că este cutremur. Ne-am speriat" | Imagini apocaliptice după furtună. Acoperişul unei pensiuni a fost spulberat de vânt, în Mehedinţi

Vijeliile au făcut prăpăd în mai multe zone din ţară. În Mehedinți acoperișul unei pensiuni a fost smuls de vântul extrem de puternic. Bucăți din construcții au ajuns chiar într-o cameră unde erau cazați turiști. Iar în Olt mai multe solarii au fost complet distruse. Iată imaginile dezastrului.

Judeţul Mehedinți s-a aflat sub cod roșu de vreme severă. Vântul extrem de puternic a smuls acoperișul de pe o pensiune din Drobeta Turnu Severin. Ploaia a ajuns până în subsol și a distrus mai multe aparate electrocasnice.

"Am crezut în primă fază că este cutremur. Atât de rău flamba podul încât am crezut că o să fie un cutremur. Dar se pare că această furtună pe care noi n-am mai întâlnit-o în Turnu Severin și na, suntem aici de destul de mult timp, ne-a afectat în ultimul an. Nu se mai poate alege mai nimic din această încăpere. S-a desprins tot acoperișul, vata este foarte udă, nu se mai poate face nimic aici decât recondiționare totală", spune proprietarul pensiunii.

Pentru că există pericol de electrocutare clădirea a fost decuplată de la curentul electric.

"A venit o viitură puternică, a luat acoperișul și atunci a început dezastru. Ne-am speriat foarte tare. A căzut tot acoperișul într-o cameră, peste tot era numai apă, ploua peste tot, putea să se facă și un scurtcircuit", mai spune cineva din pensiune.

"Pagubele sunt destul de mari. Nu ne-am așteptat nici noi la așa ceva. Am venit dintr-o dată, dar dintr-o dată puternic. Ne-am trezit efectiv plin de apă", mai spune o femeie martoră la urgia naturii.

Vremea severă a afectat mai multe zone din județ.

Au fost înregistrate efecte negative în 18 localități. Au fost afectate trei structuri de acoperiș dislocate și căzute pe alte construcții sau pe autoturisme. Șase autoturisme au fost avariate și 28 de copaci au căzut pe carosabil, blocând circulația. Pentru asigurarea unui răspuns prompt în cazul înregistrării unor situații deosebite, a fost activată și grupa operativă a ISU Mehedinți

Zeci de solarii devastate de vânt în Olt. Culturile au fost complet distruse

Noaptea trecută a fost prăpăd în județul Olt. Furtuna puternică, ce a durat aproximativ o oră, a distrus solariile și culturile agricultorilor din mai multe localități. Cea mai afectată comună a fost însă Sejești, din Olt. La o primă evaluare, aici peste 40 de agricultori au fost afectați. Solariile nu doar că au rămas fără folii, dar în marea majoritate culturile au fost distruse de în proporție de 100% roșiile, castraveții, ardei și vinetele au fost pur și simplu doborâte la pământ.

Legumicultori, în acest moment încearcă să-și reacopere solariile. Toată lumea este disperată pentru că în doar câteva zile ar fi trebuit să recolteze și să meargă cu marfa pe piață. Însă în urma a ceea ce s-a întâmplat, oamenii spun că au pierdut absolut totul. Autoritățile speră să găsească o soluție să-i poată despăgubi pe fermieri.