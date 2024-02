Imagini virale cu primarul Piedone la un târg din Sectorul 5: ”Mi s-a făcut poftă de slană”

Mi s-a făcut poftă de slană și-am plecat s-o caut prin târg, cum mi-e obiceiul de ani buni. Am găsit-o unde bănuiam, cu același gust unic de Ardeal! Mă aștepta rezemată de niște cârnăciori afumați și povestea ceva cu un mușchiuleț crescut pe pajiștile curate de la Jina în sus. Le-am luat cu nițică brânză, să-mi bucure casa în sfânta duminică!? Și cum sunt pofticios de mic… n-am mai avut răbdare! Am spart o ceapă și-am încropit o câmpenească ardelenească, laolată cu amicii, chiar în buza tarabei. Sătul și ferice… am luat-o la pas, bucuros și curios să mă cântărească oamenii cu o vorbă, cu un îndemn și c-o povață! Că de când mă știu prin administrația locală, am învățat că NU cântarele oficiale dau exactă greutatea omului, ci… omul este cel care cântărește cel mai bine omul! ? Am plecat energizat cu prietenia oamenilor simpli care m-au acceptat așa cum sunt, m-au susținut necondiționat și mi-au fost mereu aproape, încrezători că ORICARE AR FI GREUTATEA MISIUNII LUI ÎN COMUNITATE, Piedone descurcă, Piedone rezolvă, PIEDONE POATE! Cu respect și cu mulțumire, primarul Piedone ??