Localitatea care a rămas în beznă după un accident de TIR. Mii de elevi nu vor merge la școală

O localitate din Maramureș a rămas în beznă după ce un TIR a derapat și intrat într-un stâlp de electricitate. Elevii nu știu încă dacă vor putea merge la școală.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Din cauza ninsorii abundente şi a carosabilului necurăţat, şoferul unui autotren a pierdut ieri seară controlului volanului, a lovit un stâlp şi atras după remorcă cablurile de la reţeaua de furnizare a energiei electrice, în centrul oraşului Săliştea de Sus, din județul Maramureș. O parte a oraşului a rămas în beznă în urma accidentului.

Dacă situația nu va fi remediat în acest weekend mii de elevi vor rămâne acasă pentru că școala nu dispune de generatoare de curent.

"Știu că nu este curent, vor fi mutați în altă parte. Am rugat să convoace Consiliul administrație și să ia o hotărâre. Am întrebat dacă școala are resurse de a asigura acționarea centralelor în regim de avarie. Mi s-a spus că au baterii, au baterii și au avut baterii care să mențină curent electric. Durează foarte puțin, undeva până la șase opt ore.

Probabil că e și un pic de lipsă de organizare. Poate se putea se asigure niște generatoare", a transmis Inspectoratul de Situații de Urgență Maramureș, pentru Antena 3 CNN.