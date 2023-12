Ea este Mădălina, profesoara găsită moartă în cadă. "Dumnezeu a chemat-o la El în ziua de Crăciun"

Mădălina, o profesoară de 34 de ani, care preda în Bucureşti, a avut parte de un destin tragic chiar în prima zi de Crăciun.

Sursa foto: Facebook

Femeia, originară din localitatea Cetățeni, Muscel, a fost găsită moartă în cadă, intoxicată cu monoxid de carbon.

Tânăra s-a dus să petreacă sărbătorile cu părinții în localitatea natală, însă după ce au mâncat împreună, a mers în baie pentru că își dorea foarte mult să stea în cadă, simțindu-se obosită.

Când părinții au văzut că ea nu mai iese de acolo, au bătut la ușă, însă aceasta nu a mai răspuns.

Medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic, iar primele concluzii ale anchetatorilor arată că fata s-ar fi intoxicat cu monoxid de carbon.

Pe trupul femeii nu au fost găsite urme de violență.

Trupul Mădălinei a fost preluat de legiști și dus la IML. Polițiștii au întocmit în acest caz un dosar penal.

Mădălina nu era căsătorită, iar părinţii şi apropiaţii spun că nu ştiu ca profesoara să fi suferit de vreo boală.

"În baza sesizării, la fața locului s-au deplasat atât un echipaj medical, cât și polițiștii Secției de Poliție Rurală Rucăr.

Din păcate, manevrele de resuscitare nu au avut rezultat, fiind declarat decesul persoanei în cauză, femeie de 34 de ani.

Cercetările au fost preluate de către polițiștii de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Câmpulung.

Femeia nu prezenta urme de violență, iar pentru asigurarea cadrului legal necesar verificărilor, în cauză a fost întocmit dosar penal, conform art. 192 din Codul Penal, urmând să fie dispusă efectuarea autopsiei medico-legale, pentru stabilirea cauzei decesului", precizează IPJ Argeș.

Pe profilul ei de Facebook au apărut deja mesajele de condoleanțe.

"Pentru toți cei ce am cunoscut-o, am iubit-o, am respectat-o, am admirat-o, Mădălina noastră nu mai este! E un înger în cer, așa cum a fost și pe Pământ!", a scris o apropiată a femeii.

"Dumnezeu să te odihnească în pace suflet frumos!", a scris altă persoană, pe reţeaua de socializare.

"Dumnezeu să o ierte, deși nu ar avea ce ierta, era un om prea bun, un înger de bunătate... A chemat-o la El în ziua de Crăciun... Le doresc putere celor dragi să treacă peste aceste momente cumplite...", este un alt comentariu.