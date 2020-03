Cazul "macaroane cu viermi" la Spitalul din Satu Mare. Manager: Nu am mai găsit caserola cu acel presupus vierme. A fost aruncată

Incidentele ar fi avut loc la Spitalul de Boli Contagioase din Satu Mare, dar şi la Spitalul Nou, de pe Aleea Prahovei, scrie presasm.ro.

Managerul Spitalului Județean Satu Mare, Adrian Marc, contrazice informaţia.

”Am făcut o anchetă și nu am mai găsit caserola cu acel presupus vierme. A fost aruncată la gunoi. Am analizat și fotografiile și nu ni s-a părut să fie un vierme. Am anumite presupuneri cum că ar putea fi un act de sabotaj. Din cele 608 porții, doar la Contagioase a fost problema”, a declarat Adrian Marc.