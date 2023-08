"A trecut curentul prin ea. Se uita prin mine, avea gura încleştată" Mărturia mamei fetiţei curentate într-un parc din București

Mama fetiţei curentate într-un parc pentru copii din Sectorul 6 a povestit îngrozită cum s-a petrecut incidentul: "Se uita prin mine. Avea gura încleştată"

Fetiţa, în vârstă de 11 ani, s-a urcat pe gardul unui părculeţ de la locul de joacă. Micuţa a căzut inconştientă pe asfalt şi a fost transportată la Spitalul Grigore Alexandrescu, iar poliţiştii fac acum cercetări.

"A trecut curentul prin ea. De acolo de pe gard a căzut în picioare. În momentul în care a curentat-o, probabil s-a speriat şi s-a aruncat în picioare şi din picioare a căzut jos, leşinată, inconştientă.

Am dat telefonul oamenilor din jur, că în starea în care era, am zis: Sunaţi la Salvare că nu am ce să îi fac! Era înconştientă, se uita prin mine, avea gura încleştată", a spus mama fetiţei.

"Mulţumim lui Dumnezeu că fetiţa este bine. Este în afara oricărui pericol", a mai spus femeia.

Poliţia face verificări

Fetiţa este acum în stare stabilă, dar este în continuare internată. Între timp, parcul a fost închis. Reprezentanţi ai companiei de energie electrică au controlat stâlpii de iluminat să vadă care este problema, iar poliţiştii fac verificări în acest caz.

"La data de 07 august 2023, în jurul orei 20.55, polițiștii Secției 20 au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că, într-un spațiu amenajat pentru recreere, din Sectorul 6, o minoră, în vârstă de aproximativ 11 ani, s-ar fi electrocutat, în urma atingerii unui stâlp de iluminat.

La fața locului s-au deplasat, de urgență, polițiștii și un echipaj de prim-ajutor, care au acordat îngrijiri medicale minorei, ulterior fiind transportată la spital.

Polițiștii au luat măsuri de siguranță, parcul a fost evacuat și a fost solicitată o echipă de specialitate, în vederea verificării rețelei de energie electrică.

În cauză polițiștii Secției 20 efectuează cercetări, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6", se arată în comunicatul Poliţiei Capitalei.