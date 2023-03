"Numai mamă nu poate fi cea care aruncă un copil la gunoi". Mărturia femeii care a găsit un bebeluş mort aruncat la groapa de gunoi din Oraviţa

Poliţiştii din Oraviţa o caută pe mama care şi-a abandonat într-o pungă bebeluşul găsit mort la groapa de gunoi a oraşului. Trupul neînsufleţit al copilului a fost preluat de medicii legişti, care trebuie să spună cum s-a produs decesul. Vă avertizăm, urmează informaţii cu un puternic impact emoţional.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Din primele cercetări, polițiștii au realizat că este vorba de o fetiță de câteva zile, nou-născută.

Cadavrul a fost dus la la morga Serviciului Medico-Legal de la Reșița unde astăzi se va face necropsia care va stabili dacă fetița era moartă când a fost pusă în sac sau a fost pusă vie și a murit asfixiată ori a suferit și alte violențe. De asemenea, medicul legist va stabili vârsta exactă a fetiței.

Având în vedere că locul în care a fost găsit cadavrul este la o distanță destul de mare de zonele locuite, mai mult ca sigur că sacul a fost adus și aruncat.

"A venit gunoiul de pe oraş. maşina de gunoi care a descărcat şi ulterior noi selectăm reciclabilul. Întâmplător, într-un sac, a venit colegul şi mi-a spus că este un copil. Mi-a zis că este în sac. Am deşertat sacul şi am găsit copilul într-un sac menajer negru, învelit într-o perdea. Am anunţat autorităţilor. Să ştiţi că avem o grămadă de căţeluşe care îşi poartă puii în gură. Numai mamă nu poate fi să arunce cu copilul la gunoi", a declarat femeia care a găsit copilul.