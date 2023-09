Microbuze şcolare, puse sub sechestru chiar înainte de începerea noul an şcolar, în Gorj

Situație complicată în comuna Albeni din județul Gorj, înainte cu câteva zile de începerea anului şcolar. Microbuzele care transportau elevii au fost puse sub sechestru.

S-a ajuns în această situaţie din cauza unei datorii pe care primăria o avea din trecut şi pe care nu o achitase. Fără vreo altă soluţie, autorităţile au reuşit să achite suma restantă şi să scoată microbuzele de sub sechestru.

"Este un titlu executoriu pentru o datorie din 2016. Aveau de dat 3000 de lei și după n-au mai vrut să dea și timpul a trecut", a declarat Marius Târcomnicu, viceprimar Albeni.

Autoritățile au plătit 87 de mii de lei că să ridice sechestrul. Microbuzele transportau zilnic peste 100 de elevi.

Citeşte şi: Prețuri și oferte la rechizite, înainte de începerea școlii 2023. Părinte: "Nici măcar n-am curaj să fac un calcul"

"Aveam antecedente, e a două oară când se întâmplă așa ceva, am fost nevoiți să mai aprobăm o suma de 300 de milioane atunci și acum 800 de milioane să le punem în circulație, deci am făcut un efort și am rezolvat. Este o problemă gravă", a declarat Sorin Popescu director școala gimnazială Albeni.

Suma de bani care a fost folosită pentru a scoate microbuzele școlare de sub sechestru era destinată pentru realizarea unui drum în comună, care, în aceste condiții, nu se va mai realiza.