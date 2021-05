Noi detalii despre bărbatul din Botoşani care şi-a sechestrat şi terorizat familia

Orbit de furie după o ceartă cu soţia şi o noapte petrecută la jocurile de noroc, bărbatul a recurs la un gest extrem.

Înarmat cu un cuţit, bărbatul şi-a ameninţat soţia şi soacra, dar şi fetiţa în vârstă de doar trei ani şi jumătate. Soţia a reuşit să sune la 112, iar blocul a fost împânzit imediat de Poliţie, pompieri, jandarmi, de mascaţi, dar şi de un echipaj medical.

Până la sosirea negociatorului, o tânără poliţistă a fost adevărarul erou al misiunii. A negociat cu bărbatul şi a reuşit să îi dea copilul pe geam.

"A prezentat-o la geam, am observat că nu are nicio urmă de violenţă asupra sa, însă am reuşit să îl convingem, chiar am şi reuşit în final, să ne predea fetiţa pentru a fi ferită de orice pericol. Cu aceasă ocazie, acesta a deschis fereastra larg, mi-a dat-o pe geam, am cuprins-o şi i-am înmânat-o mamei'', a povestit Iulia Foicu, poliţista din Botoşani care a salvat-o pe fetiţă.

Din fericire, şi cele două femei au reuşit să scape din mâinile agresorului.

Nu este pentru prima dată când bărbatul are ieşiri violente. Soacra lui a povestit că acesta împreună cu fratele lui, au bătut-o pe bunica lor, în propria ei casă. Atunci, bărbatul a fost internat la Spitalul de Psihiatrie din Iaşi.

