"Nu răspunzi tu de viaţa mea" | Nou scandal pe litoral între turişti şi salvamari, pe o plajă din Eforie

Turiștii aflați la Eforie au fost iar în centrul unui scandal, cerând să fie lăsați să intre în apă chiar dacă steagul roşu era arborat. Unul din ei a încercat să-i intimideze pe salvamari spunând că lucrează la o companie importantă.

S-a întâmplat pe o plajă din Eforie, acolo unde deși este arborat steagul roșu, care arată că pericolul de înec este unul extrem de ridicat, mulți oameni au refuzat să iasă din apă.

Mai mult, unul dintre ei a încercat să-i intimideze pe salvatori și le-a spus că este angajat al companiei Apele Române.

"Nu ai voie să pui mâna pe nimeni. Nu răspunzi tu de viaţa mea", spune unul dintre turişti, revoltat că nu este lăsat să intre în apă.

În ultima perioadă salvamarii din Eforie s-au confruntat cu situaţii limită generate de turiştii care s-au aventurat în apa mării, chiar dacă era steagul roşu arborat.

Este şi cazul unui salvamar care a fost lovit cu pietre de turişti atunci când încerca să îi salveze.

"Am luat jet-ul, eu având responsabilitatea pe jet, am ajuns destul de repede la Steaua de Mare, valurile erau extrem de mari, munți de apă, am ajuns şi era o situaţie lângă dig, unde era curentul de întoarcere. Erau 4-5 persoane aflate într-o situaţie extrem de dificilă pentru că e locul cel mai periculos de pe toată plaja.

M-am apropiat la zece metri de ei, i-am rugat cât s-a putut să se îndepărteze de zona respectivă, 3-4 au reuşit să se îndepărteze, iar unul a luat o piatră şi a aruncat spre mine, după care s-a apropiat de jet, m-a apucat de pluta de salvare, m-a smucit, moment în care am căzut pe spate şi m-am lovit cu capul de jet.

Am căzut sub jet, iar în momentul respectiv au sărit colegii să ţină jet-ul, să mă ajute. Au sărit şi alţii, eu câteva momente nu ştiu ce s-a întâmplat pentru că eram pe sub apă. Nu e normal să vii să îi salvezi viaţa unui om, să vrei să îi salvezi viaţa şi el să te pună într-o situaţie să te omoare pe tine.

Eu mă întreb, dacă cineva poate să dea răspunsul, ce facem în situaţiile astea? Îi mai salvăm sau îi lăsăm acolo? Pentru că sunt extrem de agresivi", a declarat salvamarul pentru Antena 3 CNN.