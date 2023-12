O nouă legumă cultivată în România. Un buzoian revoluţionează bucătăria naţională

Un fermier din Buzău extinde gama de legume cultivate în România. El spera ca românii să îi prindă gustul şi să sporească producţia.

Sursa foto: Profimedia

După ce a dat lovitura cu broccoli și sparanghel, fermierul Daniel Toma promovează acum un nou sortiment de varză, denumit Kalettes. Soiul a început să câștige teren pe piețele din Germania, Anglia și Spania.

Varza Kalettes este o combinație între varza de Bruxelles și varza Kale, având proprietăți nutritive deosebite.

Buzoianul a plantat varza Kalettes pentru prima dată în 2022, pe un lot experimental, pentru a testa reacția și interesul cumpărătorilor.

„Am plantat în martie, în alveole, am transplantat în aprilie în câmp şi, din aprilie până în noiembrie – decembrie am avut grijă de plantă, care fructifică pe o perioadă foarte lungă de timp. Anul acesta, am reluat ciclul. Am plantat-o în primăvară, prin aprilie am pus-o în pământ, și o să țină până în decembrie, chiar ianuarie”, explică producătorul pentru adevărul.ro.

Varza Kalettes are trei sortimente, care pot fi plantate în trei perioade diferite ale anului. Astfel, ea poate fi considerată o legumă a oricărui sezon.

Cum se poate găti varza Kalettes

Pentru a o promova, Daniel Toma a oferit leguma inedită unor restaurante ca bucătarii să o includă în meniul lor. Frunzele de Kalettes pot fi gătite în diverse moduri și pot fi integrate în diferite reţete.

Frunzele noului sortiment de varză pot fi prăjite, fierte sau adăugate în salate. Pot fi trase la tigaie cu puțin usturoi și ulei de măsline. Frunzele sunt puțin tari dacă sunt consumate în stare crudă, motiv pentru care fermierul recomandă opărirea lor.