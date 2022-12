Oraşul din România unde oamenii culeg zmeură și acum, în decembrie. Fenomenul i-a surprins și pe producători

Schimbările climatice derutează toate plantele, astfel se explică de ce un bărbat din Buzău culege și în această perioadă zmeură din cultura pe care o are în spatele casei.

Sursa foto: adevărul.ro/ Iulian Bunilă

Acum ceva vreme, ne era greu de conceput ca la jumătatea lunii decembrie să găsim fructe proaspete în grădină.

Dănuț Panait este unul dintre cei mai mari producători de fructe de pădure din Buzău. Îl găsim și în această perioadă trudind printre butașii de zmeur pe care-i are plantați în spatele casei, potrivit adevarul.ro

Acest bărbat continuă să culeagă fructele aromate și dulci, chiar dacă ne aflăm la jumătatea lunii decembrie.

”Plantele continuă să genereze alte fructe. De la an la an ne confruntăm cu aceste temperaturi anormale, considerăm noi, cei care am avut o copilărie cu zăpezi mari. Practic, și noi suntem surprinși”, spune Dănuț Panait.

Buzoianul nu a cules niciodată iarna din plantația pe care o deține la câțiva kilometri de orașul Buzău.

Echipat corespunzător, fermierul intră de cel mult două ori pe săptămână să adune zmeură.

Potrivit specialiștilor, schimbările climatice derutează toate plantele, aceasta fiind explicația pentru care pomii înfloresc de două ori într-un an, iar zmeurii plantați afară dau fructe până în decembrie.

”Plantele, datorită oscilațiilor de temperatură de la o oră la alta, de la o zi la alta, au intrat în derută. Ceasul lor biologic a fost dereglat și atunci apar aceste anomalii pe care le vedem acum”, a declarat Costel Vânătoru, directorul Băncii de Resurse Genetice Vegetale Buzău.