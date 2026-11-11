Orașul în care impozitul pe locuințe ar putea scădea cu 33%: „E necesar, efortul financiar pentru cetățeni este mare”

1 minut de citit Publicat la 16:50 11 Noi 2026 Modificat la 16:50 11 Noi 2026

Impozitul pe locuinţă ar putea fi, în 2027, mai mic chiar şi cu câteva sute de lei, în Petroșani. Foto: Getty Images

Impozitul pe locuințe ar putea fi redus cu o treime în Petroșani, începând de anul viitor. Primarul orașului, Tiberiu Iacob Ridzi, a anunțat că proiectul de hotărâre va fi pus în dezbatere publică în zilele următoare și apoi va fi supus votului Consiliului Local. Edilul a adăugat că măsura este „necesară” deoarece taxele și impozitele locale au crescut foarte mult și povara financiară pentru cetățeni este mare, relatează Agerpres.

Impozitul pe locuințe va scădea cu 33% dacă Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre.

„Proiectul de hotărâre va fi pus în dezbatere publică în următoarele zile, astfel încât documentul să poată fi votat în şedinţa Consiliului Local Petroşani din luna decembrie. În opinia mea, proiectul, care prevede o reducere de 33 % a impozitului pe locuinţe, este necesar, pentru că, în acest an, taxele şi impozitele locale au crescut foarte mult, iar efortul financiar pentru cetăţeni este mare”, a explicat edilul miercuri.

Primarul municipiului Petroșani a adăugat că actualele impozite locale pe locuinţe au fost calculate folosindu-se un coeficient de impozitare de 0,12%, care nu a mai putut fi modificat în acest an, deoarece legea nu permite acest lucru.



Consiliul Local Petroşani a aprobat, în acest an, un nou coeficient de calcul pentru 2027, de 0,08%, acesta urmând să stea la baza noului proiect de hotărâre prin care se vor calcula impozitele pe locuinţe din oraş.

Potrivit primarului Tiberiu Iacob Ridzi, impozitul pe locuinţă ar putea fi, în 2027, mai mic chiar şi cu câteva sute de lei, pentru un apartament cu trei camere.