Cresc impozitele cu rata inflației în 2027? Primarii anunță ce taxe vor plăti românii anul viitor

Noul Cod al urbanismului a stârnit îngrijorări și dezbateri la nivel național, în contextul prevederilor privind dublarea impozitării pentru întreaga locuință. FOTO: Inquam Photos /Alex Nicodim

Românii se tem de un nou val de taxe și impozite în 2027, în contextul discuțiilor despre indexarea acestora cu rata inflației și al controverselor privind impozitarea locuințelor cu balcoane închise fără autorizație. Mai mulți primari au explicat, joi, pentru Antena 3 CNN, ce decizii au luat pentru anul viitor și cum intenționează să aplice prevederile legale. În timp ce unii edili anunță că vor menține taxele la nivelul din 2026, alții critică neclaritățile legislative și cer modificarea legii privind balcoanele închise.

Noul Cod al urbanismului a stârnit îngrijorări și dezbateri la nivel național, în contextul prevederilor privind dublarea impozitării pentru întreaga locuință în cazul celor care și-au închis balcoanele fără autorizație. Primarii din Câmpulung, Arad și Bacău susțin că legislația trebuie clarificată, dar au abordări diferite privind taxele locale din 2027.

Între timp, ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a anunțat, joi, la Antena 3 CNN, emiterea unui ordin de ministru care clarifică aplicarea prevederilor din noul Cod al urbanismului referitoare la balcoanele închise fără autorizație de construire.

Potrivit ministrului, balcoanele închise fără autorizație nu vor fi impozitate suplimentar. Proprietarii care le-au închis în urmă cu mai mult de trei ani nu trebuie să obțină autorizație de construire și nici să facă demersuri suplimentare, putând declara pe propria răspundere vechimea lucrării.

Elena Lasconi: „Pentru 2027, nu o să cresc taxele și impozitele decât cu rata inflației”

Elena Lasconi, primarul municipiului Câmpulung, a declarat că nu a majorat taxele și impozitele locale decât atunci când a fost obligată de legislație. Pentru anul viitor, edilul spune că va aplica indexarea cu rata inflației, în condițiile în care consideră că legea o impune.

„De când sunt primar, nu am majorat impozitele și taxele decât atunci când m-a obligat Codul fiscal sau o ordonanță. Conform legii, ești obligat, ca primar, să crești taxele și impozitele cu rata inflației. Eu am scăzut taxele. Când spun asta, mă refer la taxele pentru mașinile electrice și mașinile hibride. Pentru 2027, nu o să cresc taxele și impozitele decât cu rata inflației, pentru că mă obligă legea”, a declarat Elena Lasconi pentru Antena 3 CNN.

Primarul consideră că noi majorări fiscale ar pune o presiune suplimentară asupra populației, în condițiile în care oamenii resimt deja efectele scăderii puterii de cumpărare. Ea consideră că Guvernul ar trebui să plafoneze taxele la nivelul actual:

„Guvernul poate să facă asta, pentru că oamenii s-au săturat, sunt epuizați. Cumpără din ce în ce mai puține alimente. Am prieteni stomatologi care spun că nu mai merge lumea la stomatolog, pentru că este considerat un serviciu de lux. Să pui asta pe ultimul loc este grav. Ce se întâmplă nu va face decât să crească în sondaje partidele care nu au făcut niciodată nimic pentru România și aici mă refer la izolaționiști, care sunt niște vuvuzele”, a mai spus edilul.

Ce spune Elena Lasconi despre impozitarea balcoanelor închise fără autorizație

În ceea ce privește controversa privind balcoanele închise fără autorizație, primarul din Câmpulung afirmă că prevederile și interpretările legislative sunt neclare. Ea consideră nedreaptă dublarea impozitului pentru locuințele în care balcoanele au fost închise cu zeci de ani în urmă și spune că ar trebui găsite soluții pentru intrarea în legalitate.

„Sunt la fel de lămurită ca dumneavoastră și ca cetățenii acestei țări. Încearcă să ne zăpăcească cu tot felul de acte normative care se bat cap în cap, cu tot felul de interpretări. Am avut multe situații cu balcoanele de la parter, în Câmpulung, și am dat autorizații de construire pentru cei care sunt în proiecția celor de deasupra, nu pentru balcoane mai mari. Oamenii plătesc concesiune la primărie. Să mă apuc acum să pun impozit dublu pentru că au balcoanele închise de acum 20-30 de ani mi se pare absolut nedrept. Înfurie și mai mult populația. Aș găsi soluții să intre în legalitate. Ar trebui să dea o lege clară”, a declarat Elena Lasconi.

Călin Bibarț: „Taxele și impozitele rămân la nivelul de anul trecut”

Primarul municipiului Arad, Călin Bibarț, susține că administrația locală nu va majora taxele și impozitele nici măcar cu rata inflației, invocând modificările legislative. Edilul afirmă că dările locale vor rămâne la nivelul din 2026, cu o excepție impusă de lege pentru anumite vehicule.

„Noi nu majorăm nici cu rata inflației, deoarece ultima legislație în vigoare nu prevede acest lucru. Am și pus la transparență. Taxele și impozitele rămân la nivelul de anul trecut, cu excepția camioanelor de peste 12 tone, unde te obligă legea să corelezi cu cursul leu-euro. Rămânem cu taxele la nivelul anului 2026 și pentru 2027”, a declarat Călin Bibarț pentru Antena 3 CNN.

Aradul nu va amenda și nu va supraimpozita balcoanele închise

În privința balcoanelor închise fără autorizație, primarul Aradului spune că administrația locală nu va aplica amenzi și nici nu va majora impozitele în baza prevederilor contestate. El invocă lipsa unor norme clare de aplicare și așteaptă modificarea legislației.

„Nu dăm nicio amendă și nu supraimpozităm. Legea nu este clară și nu are nici norme de aplicare. Am auzit declarația ministrului Administrației și Dezvoltării că se va modifica legea. Nu dăm amenzi și nu supraimpozităm. Oamenii plătesc impozite pe apartamente. Balcoanele sunt impozitate de ani de zile. Nicio creștere și cu asta punct”, a afirmat edilul.

Ce spune primarul Aradului despre impozitarea locuințelor la valoarea de piață

Călin Bibarț a comentat și posibilitatea impozitării locuințelor în funcție de valoarea de piață, un mecanism a cărui aplicare a fost amânată în repetate rânduri. Primarul consideră că sistemul nu este încă pregătit din punct de vedere tehnic.

„S-a tot prorogat de la un an la celălalt. Din punct de vedere tehnic, este imposibil, pentru că nu se poate stabili valoarea de piață. Au făcut un sistem care nu este funcțional 100%, în care toate notariatele trebuiau să introducă prețurile la care s-au vândut apartamentele. Probabil că peste un an, doi sau trei, când vor reuși să ducă până la capăt acest principiu, în care valoarea să fie dată de piață, vom putea discuta despre acest lucru. Până atunci, este o Fata Morgana, care se îndepărtează când ne apropiem de ea”, a explicat Călin Bibarț.

Lucian Viziteu: „Nici noi nu vom indexa taxele și impozitele cu inflația”

Primarul municipiului Bacău, Lucian Viziteu, a anunțat, la rândul său, că administrația locală nu va indexa taxele și impozitele cu rata inflației. Edilul susține că modificările Codului fiscal nu mai impun această obligație.

„Nici noi nu vom indexa taxele și impozitele cu inflația. Pentru fiecare, Codul fiscal s-a modificat și nu ne mai obligă”, a declarat Lucian Viziteu pentru Antena 3 CNN.

Primarul Bacăului critică legislația privind balcoanele închise

În ceea ce privește impozitarea locuințelor cu balcoane închise fără autorizație, Lucian Viziteu consideră că legislația este neclară și ridică probleme de constituționalitate. Primarul spune că unele închideri de balcoane erau considerate legale până în 2020 și contestă posibilitatea aplicării retroactive a amenzilor pentru lucrări realizate cu mai mulți ani în urmă.

„Referitor la balcoane, legislația este aberantă și nici nu cred că respectă Constituția. Până în 2020, aceste închideri de balcoane erau considerate legale. Cele care au fost construite, chiar și după acel termen, au, în momentul de față, mai mult de trei sau cinci ani de când au fost construite, deci nu văd cum am putea da amenzi retroactiv, așa cum pare să ne oblige legea. Așteptăm o modificare a legii pentru a fi mai clară”, a spus primarul Bacăului.

Edilul a precizat că administrația locală va începe să elaboreze un regulament care să țină cont de situațiile diferite întâlnite în practică, inclusiv de extinderile construite la nivelul solului și de balcoanele închise ulterior.

„Până atunci, noi vom începe să lucrăm la un regulament, pentru că sunt mai multe situații. Una este o extindere a balcoanelor la nivelul solului, unde sunt mulți oameni care vor să intre în legalitate. Alta este un balcon care nu era deschis și a fost închis, iar acolo este aberant ce ni se propune prin această lege: să dăm amenzi de zeci de mii de lei. Este și contradictoriu, și neconstituțional.

Vom face acest lucru după ce vom crea un regulament care să armonizeze și Codul urbanismului cu celelalte legi. Una sunt balcoanele închise de la nivelurile superioare, alta este extinderea de la nivelul inferior. Odată ce avem un regulament, apoi vom aplica. Sperăm ca, în următoarea lună, legea să fie corectată”, a mai declarat Lucian Viziteu.

Amintim că premierul Luca Niculescu a declarat, marți, la TVR, că își dorește ca anul viitor să nu fie introduse taxe și impozite noi, însă nu a exclus posibilitatea majorării celor existente, cum este impozitul pentru locuințe.