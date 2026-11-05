Haosul dublării impozitelor din cauza balcoanelor închise. Primăriile calculează deja taxele pe 2027, iar oamenii sunt îngrijorați

2 minute de citit Publicat la 11:14 05 Noi 2026 Modificat la 11:20 05 Noi 2026

Oamenii sunt îngrijorați din cauza dublării impozitelor din cauza balcoanelor închise FOTO: Getty Images

Primăriile au început să stabilească impozitele și taxele locale pentru anul viitor. Românii sunt însă îngrijorați din cauza noului Cod al Urbanismului care prevede dublarea impozitării pentru întreaga locuință în cazul celor care și-au închis balcoanele fără autorizație. Ministrul Dezvoltării spune însă că oamenii au timp până în august 2027 ca să intre în legalitate.

„ Eu l-am închis acum 20 de ani. Atunci nu era chiar așa... Nu pot să suport acum costurile, am 1.800 de lei pensia”, spune îngrijoartă o femeie.

„Mi se pare ok, este o modalitate de a aduce bani la buget. Dar dacă am cumpărat un apartament acum 20 de ani care avea deja balconul închis de ce e vina mea?”, spune un bărbat.

O pensionară spune că este imposibil să acopere costuri suplimentare pentru că, și așa, venitul ei este prea mic.

Milioane de români riscă să plătească impozit dublu pentru apartamente dacă și-au închis balcoanele fără autorizație de construire. Prevederea dură apare în noul Cod al Urbanismului, însă ministrul Dezvoltării promite că nimeni nu va fi vânat cu amenzi până în august 2027. Până când legea va fi modificată în Parlament, oamenii sunt revoltați de perspectiva unor cheltuieli uriașe, iar specialiștii spun că fenomenul a scăpat de mult de sub control.

Balcoanele închise, rezultatul a trei decenii de improvizații

Peisajul cartierelor de blocuri din marile orașe poartă amprenta a trei decenii de improvizații. Izolați de frig sau în căutare de spațiu suplimentar, cei mai mulți proprietari și-au montat geamuri termopan fără să ceară aviz de la primărie. Specialiștii admit că practica a devenit regulă nescrisă, pe fondul pasivității de ani de zile a autorităților.

„E o încercare de a drege o situație de fapt. Situația de fapt este că balcoanele sunt închise, 90% fără autorizație de construcție, pentru că așa își doresc oamenii pe de o parte, și pe de altă parte, statul e foarte slab și primăriile, autoritățile locale, au fost foarte slabe în a gestiona această tendință", spune arhitectul Vladimir Grigorov.

Vestea că noul Cod al Urbanismului prevede dublarea impozitului pe întreaga clădire pentru lucrările neautorizate a stârnit însă panică și revoltă printre locatari.

„N-ar fi corect să ne ia banii. Că unii au balconul închis de acum 30 de ani, cum îl am și eu, de fapt! Așa că nu știu dacă va putea să se aplice... Sunt prea mulți, marea majoritate a apartamentelor au balconul închis!”, spune un cetățean.

În realitate, fiecare fațadă spune povestea unui compromis făcut în timp, între nevoia de confort a oamenilor și lipsa unor reguli clare.

Ce presupune intrarea în legalitate

Pentru a intra în legalitate, proprietarii trebuie să obțină o expertiză tehnică sau un aviz de proiectant, să depună la primărie documentația cu releveul și fațada modificată, iar la final să înscrie noile date la cadastru și în cartea funciară.

Experții în domeniul construcțiilor atrag atenția că lipsa documentelor pentru balcoanele închise va duce la blocarea vânzării locuinței. Noua lege lasă însă o fereastră de timp până în 2027 pentru ca proprietarii să-și pună actele în ordine.