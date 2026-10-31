Ce se întâmplă cu balcoanele închise fără autorizație. Ministrul Dezvoltării anunță că va cere modificarea legii

Ministrul Dezvoltării anunţă că verifică din nou Codul Urbanismului. FOTO: Getty Images

Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a anunţat, sâmbătă, că românii nu vor plăti taxe înzecite și nici nu li se va dubla impozitul pentru balcoanele închise şi că este posibil să apară modificări în Codul Urbanismului. "Codul Urbanismului ne oferă un răgaz până în august 2027 pentru a găsi o soluție, astfel încât oamenii să aibă actele în ordine", a afirmat Stoica. Acesta a precizat că se verifică din nou problemele din lege: "Vom inventaria acum toate problemele care trebuie corectate și vom trimite analiza Parlamentului".

Ministrul Dezvoltării a mai transmis că "vom face o analiză a tuturor aspectelor sesizate privind problemele care apar la intrarea în legalitate a balcoanelor închise".

"Vreau să fie foarte clar: românii NU vor plăti taxe înzecite și nici nu li se va dubla impozitul pentru balcoanele închise!

Nimeni nu va fi hărțuit sau pedepsit pentru un balcon pe care l-a închis cu bună-credință. În acest caz, scopul statului trebuie să fie acela de a-i ajuta pe oameni să-și pună actele în ordine, nu de a-i vâna cu amenzi.

Codul Urbanismului ne oferă un răgaz până în august 2027 pentru a găsi o soluție, astfel încât oamenii să aibă actele în ordine. Scopul nu este să sancționăm, ci să le dăm siguranța că locuința lor are o situație complet legală, care să-i ajute inclusiv la vânzare, la moștenire sau în cazul unui credit.

Nu vreau să punem degeaba oamenii pe drumuri după acte de acum 15 ani și nici să-i obligăm la cheltuieli costisitoare. Vom face o analiză a tuturor aspectelor sesizate privind problemele care apar la intrarea în legalitate a balcoanelor închise.

Sunt o sumedenie de situații în care locatarii s-au trezit cu balcoanele închise în urma unor lucrări de anvelopare a blocurilor, de exemplu. În asemenea cazuri, este absurd să se transfere asupra cetățenilor problemele privind legalitatea procedurii, fiindcă tot ce ține de autorizații și de înscrierea în cadastru era obligația primăriei.

Înțeleg că la acest Cod al Urbanismului s-a lucrat pe repede înainte, fiind jalon PNRR, dar asta nu înseamnă că vom evita să corectăm situațiile aberante.

Vom inventaria acum toate problemele care trebuie corectate și vom trimite analiza Parlamentului, ca să existe o bază tehnică pentru modificarea legii.

Cât timp sunt ministru, mă voi asigura că legea va fi un sprijin pentru oameni, nu o obligație lipsită de logică și total decuplată de realitate, care oricum generează măsuri imposibil de aplicat", a postat ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, pe Facebook.