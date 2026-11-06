Rusia a atacat din nou, azi-noapte, porturile ucrainene de la Dunăre. Populația din nordul județului Tulcea, avertizată prin Ro-Alert

1 minut de citit Publicat la 08:10 06 Noi 2026 Modificat la 08:10 06 Noi 2026

Localnicii din nordul județului Tulcea au fost avertizați de pericol prin mesaj RO-Alert. *Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

MApN a anunţat, vineri dimineaţă, că în noaptea de 5 spre 6 noiembrie, forțele Federației Ruse au continuat atacurile asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Chiar dacă n-au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian al României, populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată despre atacurile din Ucraina prin Ro-Alert.

"În noaptea de 5 spre 6 noiembrie, forțele Federației Ruse au continuat atacurile asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din nordul și estul județului Tulcea, iar la ora 00.19 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Alerta aeriană a încetat la ora 00.41", a transmis MApN.

Armata a ridicat două avioane F-16, joi

MApN a anunţat, joi, că a ridicat două avioane F-16 de la Baza Borcea, după ce a detectat două drone la est de Insula Șerpilor, în spațiul aerian al Ucrainei. Una dintre ținte a pătruns în spațiul aerian național al României, deasupra apelor teritoriale, între orele 09.42 și 09.45, iar cealaltă a dispărut de pe radare la sud de Insula Șerpilor, fără a pătrunde în spațiul aerian național. A fost trimis mesaj Ro-Alert în judeţul Tulcea.

"Una dintre ținte a pătruns în spațiul aerian național, deasupra apelor teritoriale, între orele 09.42 și 09.45, iar cealaltă a dispărut de pe radare la sud de Insula Șerpilor, fără a pătrunde în spațiul aerian național", a comunicat MApN, joi.