Ro-Alert trimis în Tulcea pentru o posibilă o incursiune de drone. Oamenii au fost sfătuiţi să se adăpostească în beciuri

<1 minut de citit Publicat la 11:03 05 Noi 2026 Modificat la 11:03 05 Noi 2026

Alarmă în Tulcea pentru o posibilă o incursiune de drone. Foto: Getty Images

ISU a trimis, joi dimineaţă, o nouă avertizare Ro-Alert în judeţul Tulcea. Autorităţile au anunţat cetăţenii că este posibilă o incursiune de drone în zonă. Oamenii au fost sfătuiţi să se adăpostească în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. Şi miercuri a fost trimis un mesaj Ro-Alert în Tulcea, când Armata a şi ridicat două avioane F-16 de la Baza Borcea, după ce o dronă a fost detectată la graniţa României.

Avertizarea Ro-Alert de joi a fost trimisă locuitorilor din zona de nord-est a judeţului Tulcea.

"Alarmă aeriană (posibilă incursiune de drone). Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori", au scris cei de la ISU în mesajul Ro-Alert.

Armata a ridicat, miercuri, două avioane F-16 de la Baza Borcea

MApN a anunţat, miercuri, că radarele sale au detectat o dronă la nord de localitatea Vîlcove, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea frontierei cu România, motiv pentru care a ridicat două avioane F-16 de la Baza Borcea. În judeţul Tulcea a fost transmis un mesaj Ro-Alert. Autorităţile noastre au precizat că n-au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național, miercuri.