Armata a ridicat două avioane F-16 de la Baza Borcea, după ce o dronă a fost detectată la graniţa României. Ro-Alert trimis în Tulcea

<1 minut de citit Publicat la 12:10 04 Noi 2026 Modificat la 12:10 04 Noi 2026

Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat de pe Baza 86 Aeriană Borcea. Foto: Getty Images

MApN a anunţat, miercuri, că radarele sale au detectat o dronă la nord de localitatea Vîlcove, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea frontierei cu România, motiv pentru care a ridicat două avioane F-16 de la Baza Borcea. În judeţul Tulcea a fost transmis un mesaj Ro-Alert. Autorităţile noastre au precizat că n-au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

"În dimineața zilei de miercuri, 4 noiembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la nord de localitatea Vîlcove, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea frontierei cu România.

Două aeronave F 16 din serviciul de luptă Poliție Aeriană au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, iar la ora10.57 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național", a transmis MApN.