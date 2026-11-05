Cine va plăti impozit dublu de anul viitor. Ministrul Dezvoltării: „Nu se aplică la balcoane”

4 minute de citit Publicat la 20:55 05 Noi 2026 Modificat la 21:06 05 Noi 2026

Potrivit ministrului, balcoanele închise fără autorizație nu vor fi impozitate. FOTO: Agerpres

Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a anunțat, joi, la Antena 3 CNN, emiterea unui ordin de ministru care clarifică aplicarea prevederilor din noul Cod al urbanismului referitoare la balcoanele închise fără autorizație de construire. Documentul conține instrucțiuni pentru primării, astfel încât proprietarii să nu fie supuși unei majorări cu 100% a impozitului pe clădiri pentru simpla închidere a balcoanelor.

Potrivit ministrului, balcoanele închise fără autorizație nu vor fi impozitate. Proprietarii care le-au închis în urmă cu mai mult de trei ani nu trebuie să obțină autorizație de construire și nici să facă demersuri suplimentare, putând declara pe propria răspundere vechimea lucrării. Pentru închiderea balcoanelor după adoptarea legii și pentru cele închise după 2023, va fi necesară o notificare la primărie, însoțită de un proiect întocmit de un arhitect sau proiectant. Majorarea cu 100% a impozitului se aplică doar clădirilor construite integral fără autorizație, nu modificărilor minore aduse locuințelor existente.

Ministrul a precizat că a semnat ordinul și l-a trimis spre publicare în Monitorul Oficial, după ce sâmbătă a anunțat că va interveni pentru a clarifica modul în care trebuie aplicate noile prevederi.

„Sâmbătă am ieșit public și am spus că voi anula aceste lucruri sau voi veni cu instrucțiuni foarte clare cum se aplică aceste taxe, mai ales pentru balcoane. Astăzi am venit cu ordinul să vă arăt instrucțiunile foarte clare cum se aplică legea”, a declarat Marcel-Alexandru Stoica.

Proprietarii care și-au închis balcoanele nu vor plăti impozit

Ministrul Dezvoltării a explicat că majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri a fost gândită pentru construcțiile realizate integral fără autorizație, nu pentru modificări minore aduse unor locuințe construite legal.

„Balcoanele nu intră în zona de clădiri pentru care se majorează cu 100%.

Pentru clădiri, sancțiunea majorării cu 100% a impozitului pe clădiri a fost concepută de legiuitor pentru clădirile realizate integral ilegal, fără autorizație.

Dacă primaria constată că în curtea unei case s-a ridicat o clădire fără autorizație, pentru acea clădire se va percepe impozit dublu. Pentru asta este dublarea clădirii.

Nu pentru extinderi minore sau adaptări secundare, cum este închiderea unui balcon aduse unei locuințe construite legal, cum este blocul pentru locuințe”, a explicat ministrul.

Astfel, potrivit precizărilor sale, proprietarii care și-au închis balcoanele fără autorizație nu vor fi încadrați în categoria construcțiilor realizate integral ilegal și nu vor plăti impozit dublu din acest motiv.

Ce trebuie să facă proprietarii care și-au închis balcoanele în urmă cu mai mult de trei ani

Marcel-Alexandru Stoica a explicat și ce se întâmplă în cazul proprietarilor care au închis balcoanele în urmă cu mai mult de trei ani, adică ănainte de 2023. Aceștia nu trebuie să obțină autorizație de construire și nici să facă demersuri suplimentare la primărie.

„Pentru cei care și-au închis mai vechi de trei ani balcoanele nu își fac niciun fel de probleme, nu vor plăti un impozit, nu au nevoie de autorizație”, a declarat ministrul.

Cine are obligația să notifice primăria

În schimb, pentru închiderea balcoanelor după 2023, proprietarii vor trebui să urmeze o procedură de notificare a primăriei.

„De acum încolo, balcoanele, cei care vor să le închidă după adoptarea acestei legi vor face o notificare, un proiectel făcut de arhitect, de proiectant și se duce la primărie și primăria să le asigure tot sprijinul pentru intrarea în legalitate”, a explicat Marcel-Alexandru Stoica.

În ceea ce privește balcoanele închise deja, dar cu mai puțin de trei ani în urmă, ministrul a precizat că primăria le va comunica proprietarilor ce trebuie să facă pentru intrarea în legalitate, fără să fie necesară obținerea unei autorizații de construire.

Cum pot demonstra proprietarii că balconul era închis de mai mult de trei ani

Întrebat cum vor putea proprietarii să demonstreze că balconul a fost închis înainte de termenul de trei ani, ministrul a precizat că acest lucru se va putea face pe baza unei declarații pe propria răspundere.

El a atras însă atenția că trebuie ținut cont și de anul în care a fost construit blocul, întrucât există imobile ridicate inclusiv în 2024 sau 2025.

De asemenea, în cazul blocurilor care au fost anvelopate după 2023, situația trebuie analizată în funcție de documentele lucrărilor. Ministrul a explicat că primăriile aveau obligația să aprobe proiectele și să emită autorizațiile necesare.

„Primăria avea obligația să facă cu proiect. Atunci trebuie să aibă și autorizație de construire. Nu există anvelopare fără să avem proiect aprobat de primărie cu autorizație de construire. Acum revine primăriei dreptul ca acea autorizație să fie înscrisă la ANCPI, unde va fi intabulată conform autorizației de construire”, a declarat acesta.

Ministrul anunță noi modificări ale Codului urbanismului

Pe lângă ordinul referitor la balcoanele închise fără autorizație, Marcel-Alexandru Stoica a anunțat că a semnat un al doilea ordin de ministru, prin care sunt incluse structurile asociative ale autorităților locale și reprezentanții arhitecților în procesul de analizare a prevederilor Codului urbanismului.

„În afară de ordinul pe care l-am semnat acum și l-am trimis către Monitorul Oficial, am mai semnat astăzi un ordin de ministru în care am inclus toate structurile asociative, inclusiv cu arhitecții din municipii și de la județ, să putem să mai remediem anumite articole care produc anumite nereguli în activitatea de zi cu zi. O să venim cu amendamente la lege”, a anunțat ministrul.

Acesta a făcut referire și la lucrările de modificare din interiorul locuințelor, precum cele din băi, pe care le-a încadrat în categoria intervențiilor minore.

În schimb, lucrările majore sunt cele care presupun intervenții asupra structurii de rezistență a unei clădiri, precum realizarea unei fundații sau modificarea pereților structurali.