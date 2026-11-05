Scrisoarea unei bucureștence către Ciprian Ciucu, exasperată de șantierele din Pipera: „Dimitrie Pompeiu, sinonim urban pentru Iad”

4 minute de citit Publicat la 19:52 05 Noi 2026 Modificat la 20:00 05 Noi 2026

Femeia îi cere edilului să explice ce variante de transport au la dispoziție oamenii care lucrează în Pipera. FOTO: Ciprian Ciucu/Facebook

Traficul din nordul Bucureștiului a devenit un test de răbdare pentru zeci de mii de oameni care merg zilnic la serviciu, în special în zona Pipera, unde lucrările de reabilitare a liniilor de tramvai și restricțiile de circulație au îngreunat considerabil deplasarea. Nemulțumită de situație și de lipsa unor alternative viabile de transport, o bucureșteancă i-a transmis o veritabilă scrisoare primarului general Ciprian Ciucu, într-un comentariu publicat la una dintre postările acestuia de pe Facebook.

Femeia îi cere edilului să explice ce variante de transport au la dispoziție oamenii care lucrează în Pipera și susține că nici transportul public nu reprezintă o alternativă reală la mașina personală.

Mesajul a fost publicat după ce Ciprian Ciucu a explicat, tot pe Facebook, de ce administrația Capitalei a deschis simultan atât de multe șantiere pentru reabilitarea liniilor de tramvai. Este vorba despre lucrări care vizează înlocuirea a aproximativ 50 de kilometri de cale de rulare, în baza unor contracte semnate în mandatul fostului primar general Nicușor Dan, în urma unor licitații organizate în 2023 și 2024. Cele mai multe șantiere au fost deschise în acest an.

„Care sunt opțiunile alternative de transport către Pipera?”, îl întreabă bucureșteanca pe primarul general.

Transportul public, o alternativă care presupune până la două ore

Femeia povestește că a încercat să renunțe la mașina personală și să folosească mijloacele de transport în comun, însă experiența a fost, în opinia sa, dezamăgitoare.

„Am încercat sa las mașina acasă și să folosesc transportul public. Concluzie personală: este la pământ: sincronizare între mijloacele de transport în comun nu exista (am stat în stație 30 min ca să merg în înghesuială și mizerie), confort mediu spre deloc, la orele de vârf fiind o înghesuială de neimaginat, amenzi sau controale pentru cei care care distrug sau nu achită nu există) În zona în care locuiesc autobuzele circula la intervale de 30 min…nu exista stații cu afișaj digital, doar niște bănci ponosite..:Timp total 1:30-spre 2h pe un traseu de 15 min maxim. (…)”, a scris aceasta.

Bucureșteanca reclamă și ritmul lucrărilor de pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu, unde circulația a fost reorganizată, iar introducerea sensului unic a complicat și mai mult deplasarea celor care ajung zilnic în zonă.

Ea susține că, deși șantierul ar trebui să funcționeze în permanență, nu observă muncitori la fața locului nici dimineața devreme, nici la finalul programului de lucru.

„Șantierul din Pipera: trec de cel puțin 3 ori pe săptămâna pe Dimitrie Pompeiu si dati-mi voie sa afirm ca la 7 dimineața nu este niciun muncitor, nici seara la 17, deși este un șantier unde ar trebui sa se lucreze 24/7. Cine lucrează în zonă știe foarte bine”, a reclamat femeia.

Nemulțumiri și față de parcările albastre: „Acestea nu sunt parcări amenajate”

Un alt subiect abordat în mesajul adresat lui Ciucu este reprezentat de parcările albastre amenajate de Primăria Capitalei. Bucureșteanca susține că acestea au redus și mai mult spațiul disponibil pentru circulație, fără să rezolve problema locurilor de parcare.

În opinia sa, simpla trasare a unor marcaje albastre pe carosabil nu poate fi considerată amenajarea unor parcări.

„Traficul este paralizat, benzi întregi luate de așa-zisele parcări amenajate, linii trasate pe carosabil vezi bldv Eliade sau, în general, linii albastre trasate pe străzile din cartiere. Dati-mi voie sa afirm ca acestea NU sunt parcări amenajate. Noi, locuitorii, plătim parcare pentru un drum public, pentru care deja achitam taxe. Parcare amenajata înseamnă facilități realizate de la zero, subteran, suprateran și nu închiderea benzilor de circulație.”

Bucureșteanca consideră că efectul cumulat al șantierelor și al reorganizării parcărilor a dus la blocarea nordului Capitalei, fără ca locuitorii să aibă la dispoziție variante alternative de deplasare.

„Sigur, înțeleg necesitatea reparațiilor, dar as dori să vad alternative reale pentru locuitorii zonelor în care sunt lucrări, nu ne putem petrece 3 ore în trafic (mașină sau STB)”, a transmis aceasta.

Ciprian Ciucu: „Am luat decizia grea, dar corectă pentru orașul nostru”

Mesajul bucureștencei vine într-un moment în care nemulțumirile legate de șantierele din Capitală s-au amplificat, inclusiv din cauza ploilor de toamnă, care au îngreunat deplasarea în zonele afectate de lucrări.

Primarul general Ciprian Ciucu a explicat recent de ce a ales să permită desfășurarea simultană a numeroase șantiere pentru reabilitarea liniilor de tramvai, în loc să limiteze intervențiile la câteva tronsoane. Edilul a susținut că, deși măsura provoacă disconfort pe termen scurt, este necesară pentru modernizarea infrastructurii orașului.

„Eu înțeleg disconfortul pe care-l trăim, înțeleg orele pierdute zilnic. Vă mulțumesc pentru că răbdați cu stoicism, mergeți la muncă și țineți orașul viu. Am luat decizia grea, dar corectă pentru orașul nostru, pentru că nu iau decizii care să dea bine d.p.d.v. electoral, ci doar deciziile pe care le consider corecte. „Electoral” era să dau drumul doar la câteva șantiere ușoare și să le dăm gata repede.”

Ciprian Ciucu a reacționat și la criticile din presă, susținând că este desemnat drept principalul vinovat pentru problemele din trafic, în timp ce explicațiile sale privind necesitatea lucrărilor sunt ignorate.

„Mulți nervi, disconfort, înjurături. De înțeles. Vinovatul desemnat de ziariștii din redacțiile din Pipera: Ciucu. Că eu sunt prost, că nu știu ce fac ș.a.m.d. Explicațiile date sunt uitate, trecute cu vederea; ei știu mai bine.”