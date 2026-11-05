Fragmente dintr-o dronă au fost găsite într-o comună din Neamţ. O echipă pirotehnică a SRI a fost trimisă la fața locului

1 minut de citit Publicat la 16:41 05 Noi 2026 Modificat la 16:49 05 Noi 2026

Fragmente dintr-o dronă, găsite în comuna Boghicea, judeţul Neamţ. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Fragmente dintr-o dronă au fost descoperite, joi, pe o suprafață de aproximativ 200-300 de metri, în comuna Boghicea din județul Neamț. La fața locului au fost trimise echipe de polițiști și pompieri, precum și o echipă pirotehnică a Serviciului Român de Informații (SRI), pentru a verifica zona și a stabili circumstanțele în care au ajuns acolo resturile aparatului de zbor, conform Agerpres. Totul se întâmplă la cinci zile după ce a fost alertă cu drone în Neamţ, dar şi în alte cinci judeţe.

Fragmente dintr-o dronă au fost descoperite, joi, pe o suprafaţă de aproximativ 200-300 de metri, în comuna Boghicea, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ.

Potrivit sursei citate, poliţiştii, pompierii şi o echipă pirotehnică din cadrul Serviciului Român de Informaţii (SRI) s-au deplasat la faţa locului pentru verificări.

"La data de 5 noiembrie a.c., poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Sagna au fost sesizaţi direct de către un bărbat cu privire la faptul că a identificat fragmente dintr-o dronă, dispersate pe o suprafaţă de aproximativ 200-300 de metri, în comuna Boghicea.

La faţa locului s-au deplasat echipe de poliţişti şi pompieri din cadrul ISU Neamţ, cu mijloace tehnice specifice. Totodată, în zona respectivă, s-a deplasat o echipă pirotehnică din cadrul SRI", precizează reprezentanţii Poliţiei.

Verificările sunt în desfăşurare, urmând ca autorităţile să comunice informaţii suplimentare după finalizarea acestora.