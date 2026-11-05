Președintele Paraguayului, Santiago Pena, a demisionat, după falimentul băncii la care 60% din populația țării avea bani în conturi

2 minute de citit Publicat la 23:33 05 Noi 2026 Modificat la 00:04 06 Noi 2026

Parlamentul a demarat procedura de demitere a președintelui Sebastian Pena. Foto: Getty Images

Președintele Paraguayului, Santiago Peña, și-a dat demisia joi după ce banca digitală Ueno a fost închisă din cauza unei crize de solvabilitate, lăsând milioane de clienți fără acces la banii lor și declanșând un scandal, informează CNN.

„Am luat decizia să îmi depun demisia din funcția de Președinte al Republicii. Fac acest lucru având în vedere stabilitatea țării noastre, pacea socială și necesitatea de a proteja instituțiile publice,” a spus el într-un mesaj postat pe rețelele de socializare.

Demisia lui Peña survine într-un moment în care acesta era acuzat de parlamentari de „neglijență gravă și sistematică în îndeplinirea obligațiilor” privind legăturile sale cu banca Ueno.

„Astăzi, prioritatea mea este doar un lucru: liniștea paraguayenilor care și-au încredințat economiile sistemului nostru financiar,” a adăugat Santiago Peña. „Îmi cer scuze poporului dacă i-am dezamăgit la un moment dat”.

Peña și-a prezentat demisia în timp ce parlamentarii discutau acuzațiile aduse împotriva sa de 35 de membri ai opoziției și disidenți din partidul de guvernământ. Aceste acuzații vizează „îndepărtarea din funcție” a președintelui, care a preluat puterea în august 2023 pentru un mandat de cinci ani.

La scurt timp după ce Peña a anunțat că va demisiona, Camera Deputaților din Paraguay a votat în unanimitate în favoarea declanșării procedurilor de punere sub acuzare a președintelui paraguayan. Senatul va decide dacă procedurile vor continua.

Banca Centrală a Paraguayului a preluat marți dimineață controlul asupra unui important creditor digital, care are legături strânse cu președintele țării, Santiago Peña, aruncând în incertitudine economiile a milioane de clienți și sute de milioane de dolari din fonduri publice.

Membrii consiliului său de administrație al băncii au votat în unanimitate, luni, plasarea Ueno Bank sub administrare specială, după ce rata de solvabilitate a acesteia - un indicator care măsoară capitalul unei bănci în raport cu activele ponderate în funcție de risc - a scăzut sub jumătate din nivelul minim prevăzut de lege, potrivit ABC News.

Spre deosebire de procedurile de faliment desfășurate în instanță, procedura de administrare specială permite autorităților de reglementare să transfere depozitele unei bănci aflate în dificultate către instituții financiare mai stabile, înainte ca activele rămase să fie lichidate pentru rambursarea creditorilor.

Ueno afirmă că are aproximativ 3 milioane de clienți, echivalentul a circa 60% din populația adultă a țării sud-americane, și administrează fonduri publice în valoare de 800-850 de milioane de dolari. Printre acestea se numără aproximativ 380 de milioane de dolari investiți de fondul public de pensii și sănătate din Paraguay, cunoscut sub numele de IPS, potrivit reprezentanților instituției.