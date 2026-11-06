Benzina şi motorina s-au ieftinit în România, vineri, 6 noiembrie. Diferenţa dintre carburanţi rămâne de aproape 1 lei pe litru

1 minut de citit Publicat la 08:31 06 Noi 2026 Modificat la 08:31 06 Noi 2026

Benzina şi motorina s-au ieftinit în România, vineri, 6 noiembrie. Foto: Getty Images

Carburanţii au înregistrat o ieftinire uşoară, la pompă, în România, vineri, 6 noiembrie. Benzina standard costă 9,87 lei/litru, în timp ce motorina standard se comercializează cu 10,86 lei/litru, ceea ce reprezintă o scădere de preţ a carburanţilor situată între 5 şi 9 bani faţă de ziua precedentă, informează Peco Online.

Cea mai ieftină benzină standard din România se vinde la Târgovişte, unde o companie o vinde cu 9,77 lei/litru, iar cea mai ieftină motorină standard este la Eforie Nord, cu preţul de 10,75 lei/litru.

În medie, un litru de GPL se comercializează cu 4,7 lei.

Fermierii ar putea cumpăra motorină fără acciză direct de la pompă

Ministerul Agriculturii discută cu Ministerul Finanţelor crearea unui mecanism prin care fermierii să poată cumpăra, din 2027, motorină fără acciză, direct de la pompă, a declarat joi ministrul Florin Barbu.

„În momentul de faţă, costurile sunt foarte mari, dar Ministerul Agriculturii, la rectificarea din noiembrie, trebuie să plătească acciza fermierilor români - şi vorbim despre diferenţa din trimestrul doi şi trimestrul trei.

Deja sunt în discuţii la nivelul Ministerului Finanţelor şi am avut o discuţie pentru a crea un mecanism astfel încât, din 2027, fermierii să poată achiziţiona motorină fără acciză, direct de la pompă", a afirmat Florin Barbu, în cadrul Conferinţei Naţională AGRI4FUTURE: România - Obiectiv 2035, organizată de Clubul Fermierilor Români.

El a precizat că preţul unui litru de motorină este în prezent de 11 lei, iar acciza se situează între 2,7 şi 3 lei pe litru.