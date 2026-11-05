Fermierii ar putea cumpăra motorină fără acciză direct de la pompă. Florin Barbu anunță ce pregătește Guvernul pentru 2027

1 minut de citit Publicat la 14:42 05 Noi 2026 Modificat la 14:42 05 Noi 2026

Fermierii ar putea cumpăra motorină fără acciză direct de la pompă. Foto: Getty Images

Ministerul Agriculturii discută cu Ministerul Finanţelor crearea unui mecanism prin care fermierii să poată cumpăra, din 2027, motorină fără acciză, direct de la pompă, a declarat joi ministrul Florin Barbu.

„În momentul de faţă, costurile sunt foarte mari, dar Ministerul Agriculturii, la rectificarea din noiembrie, trebuie să plătească acciza fermierilor români - şi vorbim despre diferenţa din trimestrul doi şi trimestrul trei. Deja sunt în discuţii la nivelul Ministerului Finanţelor şi am avut o discuţie pentru a crea un mecanism astfel încât, din 2027, fermierii să poată achiziţiona motorină fără acciză, direct de la pompă", a afirmat Florin Barbu, în cadrul Conferinţei Naţională AGRI4FUTURE: România - Obiectiv 2035, organizată de Clubul Fermierilor Români.

Ministrul a fost întrebat ce soluţii pregăteşte pentru fermieri, în contextul costurilor ridicate cu combustibilul, energia şi gazele naturale.

Totodată, el a explicat şi modul în care fermierii beneficiază de rambursarea TVA.

„Să nu uităm un lucru: în sectorul vegetal din România, taxarea este inversă la cereale. Asta înseamnă că, pentru tot ceea ce înseamnă utilităţi, tot ceea ce înseamnă consumul de motorină, de utilaje, de reparaţii, statul român rambursează acel TVA către fermierii români. Deci, practic, fermierii beneficiază de plata accizei şi de rambursarea TVA-ului la motorină", a precizat ministrul, citat de Agerpres.

El a precizat că preţul unui litru de motorină este în prezent de 11 lei, iar acciza se situează între 2,7 şi 3 lei pe litru.

Totodată, ministrul Agriculturii a anunţat pregătirea unui sprijin de aproximativ 60 de milioane de euro pentru compensarea costurilor cu îngrăşămintele utilizate în sectorul vegetal.

„Este hotărârea de Guvern transmisă la Ministerul Finanţelor, prin care venim cu un sprijin pentru compensarea îngrăşămintelor utilizate în sectorul vegetal din România", a mai spus Barbu.

Potrivit ministrului, finanţarea măsurii va fi asigurată din fonduri europene şi de la bugetul de stat. "Am luat 29,8 milioane de la Comisia Europeană şi, în completare, am venit de la bugetul de stat cu 30 de milioane de euro", a precizat acesta.