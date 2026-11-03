Luca Niculescu, despre taxe și impozite în 2027: „Nu mai poţi să vii cu măsuri de austeritate fără să stârneşti tensiuni şi mai mari”

În ceea ce privește posibilitatea creșterii taxelor și impozitelor deja existente, Luca Niculescu nu a exclus un asemenea scenariu. sursa foto: Getty

Premierul Luca Niculescu a declarat, marți, la TVR, că își dorește ca anul viitor să nu fie introduse taxe și impozite noi, însă nu a exclus posibilitatea majorării celor existente, cum este impozitul pentru locuințe. Întrebat dacă își menține angajamentul de a nu crește taxele, premierul a spus că un răspuns va putea fi dat după ce Ministerul Finanțelor va prezenta toate datele bugetare. Niculescu a precizat că scenariul cel mai probabil este menținerea actualului nivel al taxelor, dar nu a oferit o garanție în acest sens.

El a subliniat că „nu mai poți să vii cu măsuri de austeritate fără să stârnești tensiuni şi mai mari”.

Întrebat dacă își menține afirmația că anul viitor nu vor crește taxele și impozitele, premierul a spus că intenția sa este să evite introducerea unor noi obligații fiscale pentru populație și companii. Acesta a invocat presiunea deja existentă asupra contribuabililor și a indicat reducerea cheltuielilor și creșterea colectării drept alternative pentru echilibrarea bugetului.

„Am spus că am dorința fermă de a nu avea taxe și impozite noi. Am spus că este greu de suportat pentru oameni să vii din nou cu taxe și impozite noi. Cred că există și alte modalități de a echilibra bugetul. Putem reduce cheltuielile. Și aici lucrăm deja în acest sens. Putem mări colectarea. România este țara care colectează cel mai puțin TVA din întreaga Europă față de cât ar trebui să colecteze, are cele mai mici venituri fiscalizate la buget față de cât ar trebui să aibă. ANAF a început deja să lucreze, dar cred că există loc de mai bine și avem discuții cu ei și încă o dată cu ministrul Finanțelor. Dorința noastră puternică e de a nu avea taxe și impozite noi.

În același timp, este un prim-ministru tehnocrat, dar Guvernul este format din două treimi PSD. PSD a spus că nu vor exista taxe și impozite noi. Am văzut poziția UDMR în același sens. Îmi doresc să putem respecta acest lucru și cel mai probabil așa va fi.”

Ce spune premierul despre majorarea taxelor și impozitelor existente

În ceea ce privește posibilitatea creșterii taxelor și impozitelor deja existente, Luca Niculescu nu a exclus un asemenea scenariu, afirmând că Guvernul va analiza această variantă după ce va avea toate datele privind situația bugetară. Premierul a respins însă posibilitatea dublării sau triplării impozitelor pe locuințe.

„Este ceva ce vom lua în discuție odată ce vom avea acele cifre. Cred că depinde la ce ne referim. În niciun caz, am văzut că au existat discuții pe dublarea sau triplarea impozitelor pe locuințe. În niciun caz nu vor exista așa ceva.

Vă dau răspunsul după ce avem toate datele, dar cel mai probabil este să rămânem cum suntem acum. Încă o dată, povara pe umerii românilor este deja foarte mare. Să nu uităm ce a însemnat inflația, creșterea TVA-ului, dar încă o dată avem de făcut o consolidare fiscală, dar nu cred că, la cât de mare e presiunea socială, românii mai pot accepta cu ușurință taxe și impozite noi.

Guvernul trebuie să reducă cheltuielile mai bine, să colecteze mai bine și abia în al treilea rând să se gândească la taxe și impozite pentru cei care deja plătesc foarte mult.”