Orașul din România care pune lacăt pe cărți. Singura angajată a bibliotecii și-a dat demisia, iar în localitate nu mai există librării

Un oraș din România își închide biblioteca, în urma resturcturărilor la nivelul municipalității. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Primăria orașului Luduș a decis să suspende activitatea bibliotecii publice. Măsura vine după ce singura bibliotecară rămasă în instituție, în urma reducerilor drastice de personal, și-a dat demisia relatează joi Agerpres.

"Noi am făcut o reducere de personal în urmă cu un an - un an și jumătate, din cauza faptului că am scris foarte multe proiecte, am implementat foarte multe proiecte, am avut cofinanțare la fiecare proiect din partea eligibilă și neeligibilă iar, până la urmă, s-a ajuns la împrumuturi majore din partea primăriei. Pentru a acoperi toate aceste cheltuieli, a trebuit să facem o reducere de personal.

Am făcut o reducere de 39 de posturi, din care 34 erau ocupate. Am rămas cu un singur angajat pe un schimb, pentru că așa funcționa biblioteca. Era suficient pentru noi la vremea respectivă. Problema a fost că, din motive personale, această doamnă care a rămas și-a dat demisia de curând, în urmă cu o lună", a declarat primarul orașului, Ioan Cristian Moldovan.

Decizia autorităților locale de a suspenda activitatea instituției a stârnit îngrijorare în rândul comunității. Localnicii se tem că biblioteca ar putea avea soarta Casei de Cultură, închisă deja de aproximativ trei ani, în condițiile în care în oraș nu funcționează nici măcar o librărie.

Primarul îi trimite pe localnicii care vor să citească la bibliotecile din școli

"Postul este vacant, este scos la concurs acum și, până la ocuparea lui, biblioteca, din păcate, este închisă. Circulă zvonul că orașul a rămas fără bibliotecă și copiii, tinerii nu mai au unde să meargă să citească o carte, să se informeze. Însă fiecare dintre cele trei școli ale orașului are bibliotecă", precizează primarul.

Potrivit acestuia, biblioteca publică nu era foarte frecventată. El a estimat, pe de altă parte, că postul vacant de bibliotecar va fi ocupat "foarte curând", iar întreruperea de activitate nu va fi mai mare de o lună și jumătate.

Aceasta era o bibliotecă suplimentară, care era destinată mai mult pentru cetățenii orașului, nu era foarte frecventată. Asta nu înseamnă că nu trebuie să existe. Dar acum, dacă tot o avem închisă în perioada asta, o modernizăm, o dotăm mai bine decât era până acum și vom ocupa acest post foarte curând. Deja postul este scos la concurs și probabil că această întrerupere în funcționarea ei nu va fi mai mare de o lună, o lună și jumătate", a arătat Moldovan.

Procedurile legale pentru angajarea unui nou bibliotecar au fost deja demarate în regim de urgență, a precizat edilul.

Monica Avram, directoarea Bibliotecii Județene Mureș, a spus, la rândul ei, că spațiul ocupat de biblioteca din Luduș a fost inclus recent într-un proiect de finanțare prin PNRR, derulat în parteneriat cu Biblioteca Județeană. Prin acest program, spațiul din Luduș va deveni unul multifuncțional modernizat, dotat cu laptopuri și tablete pentru comunitate.

Primăria și-a asumat obligația de a menține această investiție pentru o perioadă de cel puțin 5 ani. Însă, potrivit Agerpres, până la finalizarea concursului de angajare și a lucrărilor de reamenajare anunțate de primărie, cele zeci de mii de volume din Luduș vor rămâne sub lacăt.