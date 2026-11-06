Casa Albă neagă că Rubio și Hegseth vor fi demiși după înfrângerea din alegerile de marți

3 minute de citit Publicat la 08:44 06 Noi 2026 Modificat la 08:44 06 Noi 2026

Casa Albă a negat zvonurile că Pete Hegseth și Marco Rubio ar putea să fie demiși în perioada următoare, după înfrângerea categorică suferită de republicani în alegerile intermediare de marțea trecută, relatează BBC. Presa din Statele Unite a relatat că există apeluri pentru înlocuirea lui Hegseth, mai ales în condițiile în care el este principala țintă a criticilor legate de gestionarea defectuoasă a războiului din Iran.

Republicanii spun că acest război este motivul pentru care republicanii au fost învinși în acest fel în alegeri.

Un reprezentant republican din Congres care și-a pierdut cursa în alegeri și urmează să-și încheie mandatul în ianuarie a amenințat că va convoca un vot de punere sub acuzare împotriva lui Hegseth chiar la începutul săptămânii viitoare.

De cealaltă parte, Hegseth a publicat o declarație video în care își apără mandatul și denunță efortul republicanului.

„Vedeți voi, mă atacă pe mine. Ne atacă pe noi pentru că suntem eficienți. Nu va funcționa, nu vom da înapoi”, a spus Hegseth.

Rubio neagă că se pregătește de prezidențiale

Între timp, și Marco Rubio a negat relatările conform cărora intenționează să plece de la post pentru a se pregăti pentru o candidatură prezidențială în 2028.

El spune că planul lui „a fost mereu” să lucreze cu Trump până la finalul mandatului.

„Ador munca pe care o fac. În plus, râd când aud că se spune că voi pleca din post. Din care dintre ele?”, a spus Rubio. Rubio e secretar de stat în administrația Trump, dar și consilier pe probleme de securitate națională.

Casa Albă și Departamentul de Stat au negat și relatările care spuneau că Rubio va pleca din funcție după înfrângerea din alegeri. Ambele au numit zvonurile „fake news”.

Viitorul lui Hegseth este mult mai incert

Trump și vicepreședintele JD Vance au pus amândoi înfrângerile republicanilor pe seama războiului din Iran, în urma cărora democrații au preluat controlul atât asupra Camerei Reprezentanților, cât și asupra Senatului SUA.

Într-un interviu telefonic acordat ABC News, Trump a declarat că a primit „apeluri în legătură cu” Hegseth, dar a adăugat că are „toată intenția” de a-l păstra în funcție.

Mai târziu, joi, el le-a declarat jurnaliștilor de la Casa Albă că „Pete Hegseth a făcut o treabă fantastică” și a enumerat ceea ce consideră a fi unele dintre realizările acestuia, inclusiv arestarea liderului venezuelean Nicolás Maduro, în ianuarie, și războiul din Iran, ajuns acum în a noua lună.

The Washington Post a relatat că Trump ar putea lua totuși în calcul înlocuirea generalului Dan Caine, șeful militar al armatei SUA, sau a amiralului Brad Cooper, comandantul Comandamentului Central al SUA (CENTCOM). Ambii au avut roluri importante în consilierea administrației privind războiul, declanșat în urmă cu opt luni.

Între timp, reprezentantul republican Thomas Massie, un critic frecvent al lui Trump, a declarat că intenționează să își continue demersurile pentru punerea sub acuzare a lui Hegseth.

El a precizat pentru publicația Politico că va iniția procedura de punere sub acuzare a secretarului apărării la începutul săptămânii viitoare.

Într-o postare pe Twitter, Massie l-a avertizat pe președinte că ar trebui să îl înlocuiască pe Hegseth înainte ca noul Congres, controlat de democrați, să își înceapă activitatea în ianuarie.

„Ar trebui să facă acest lucru cât încă mai poate obține confirmarea în Senat a celor numiți în locul lor”, a scris Massie. Au apărut, de asemenea, speculații potrivit cărora Hegseth ar fi interesat să candideze pentru un mandat vacant în Senatul SUA din Tennessee.

Într-o declarație video, Hegseth a denunțat încercarea de a-l pune sub acuzare prin „acuzații de fațadă”, venită din partea unui „congresmen nemulțumit, înfrânt, împreună cu toți aliații săi democrați”.

El a enumerat apoi măsurile prin care, sub conducerea sa, Departamentul Apărării a pus în aplicare programul „America pe primul loc” al lui Trump.

Printre acestea se numără, potrivit lui Hegseth, relansarea recrutărilor în armată, refacerea capacităților industriei de apărare și eliminarea programelor dedicate diversității.

Referindu-se la democrați, Hegseth a declarat:

„Politicile lor nu funcționează. Așa că obsesia lor pentru spectacole politice deghizate în exercitarea puterii îi împinge să încerce să își distrugă adversarii. Totul se reduce la distrugerea reputației adversarilor politici”.