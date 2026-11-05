Consultant politic, după ce Trump a pierdut Congresul: „Nu se schimbă multe, instituțional, în relația SUA cu Europa sau cu România”

Trump își păstrează puterea executivă, chiar dacă se va confrunta cu un Congres ostil. Foto: Getty Images

În relația Statelor Unite cu Europa și, în particular, cu România, nu se vor schimba prea multe după ce democrații americani au preluat controlul Congresului, iar președintele Donald Trump caută un țap ispășitor căruia să-i atribuie eșecul republicanilor în alegerile de la jumătatea mandatului. Opinia îi aparține consilierului politic de origine română Eugen Bold, care a lucrat în administrația regională din SUA.

„Deși, în peisajul politic, pare că a fost o explozie de proporții, în realitate, instituțional vorbind, în relațiile Statelor Unite cu România sau cu Europa nu cred că se schimbă foarte multe lucruri. Cred că relația va rămâne relativ stabilă intern. Da, vor exista foarte multe investigații, sunt sigur. Va exista o anumită efervescență care nu a existat din 2024 până acum, o anumită tensiune între Partidul Republican și Partidul Democrat. Sunt șanse foarte mari să existe anumite constrângeri asupra ramurii executive, care să nu-i permită președintelui Trump să fie atât de liber în exercitarea puterilor sale. Dar să nu uităm: rămâne președinte, rămâne un CEO al Americii, ca să folosesc un termen din business, și deține puterea executivă asupra forțelor armate, luând decizii cu privire la forțele armate din România și din Europa”, a spus Eugen Bold.

El a confirmat că, inclusiv în cercul său de cunoscuți, oameni care în 2024 au votat cu Donald Trump au votat, în 2026, cu candidații Partidului Democrat. Consultantul afirmă că votul nu a fost neapărat în favoarea democraților, ci împotriva unora dintre politicile promovate de președintele republican.

Consultant politic: A fost un vot anti-republicani, nu pro-democrați

„A fost un negativism care ține de felul în care America s-a comportat pe plan internațional, iar anumite decizii s-au reflectat pe plan intern. Prețurile au explodat în multe părți, iar acest lucru a dus la o anumită nemulțumire în masă. Am vorbit cu foarte mulți prieteni de-ai mei care mi-au spus că au fost votanți ai lui Trump, dar acum au votat pentru democrați, prețurile și costul vieții de aici fiind printre motivele pentru care au făcut acest lucru. De aceea, nu cred că a fost neapărat un vot pentru democrați, ci un vot împotriva unor politici promovate de administrația actuală”, a explicat el.

În ceea ce privește relațiile SUA-România, Eugen Bold i-a sfătuit pe reprezentanții mediului de afaceri de la București să nu se limiteze la Washington, ci să exploreze oportunitățile oferite de statele federale.

„Când locuiam în România, credeam că relația dintre Statele Unite și România se filtrează doar și exclusiv prin Washington. M-am mutat în Statele Unite, mi-am terminat educația aici, am lucrat în administrația locală și mi-am dat seama că foarte multe dintre oportunitățile pe care România, mediul politic și mediul de afaceri din România le au se leagă de planul local și statal. Spre exemplu, suntem în Florida. Din punct de vedere economic, dacă ar fi o țară de sine stătătoare, ar fi a 15-a sau a 16-a economie a lumii. Sunt oportunități de investiții, oportunități de comerț, schimburi culturale și schimburi educaționale care s-ar putea realiza evitând complet Washingtonul.

Consultant politic, către investiorii români: Încercați să vedeți dincolo de Washington

Deci, dacă ar fi să sfătuiesc mediul de afaceri sau mediul politic din România, le-aș recomanda să se reorienteze în afara Washingtonului, către numeroase capitale și zone economice din America, cu mult mai mult potențial, prin intermediul cărora ar putea, practic, să atragă investitori, să creeze locuri de muncă atât în România, cât și în America, să creeze parteneriate între Universitatea din București sau Babeș-Bolyai și universitățile de aici, să creeze oportunități de ambele părți, evitând circul și spectacolul din Washington.

De asta, una dintre părțile mele favorite din țara asta este federalizarea. Faptul că nu vine totul de la vârf. Foarte multe decizii cu consecințe masive, chiar și când vine vorba despre relațiile dintre țara asta și alte țări, sunt luate la nivel de stat (federal) și chiar și la nivel local”, a conchis Eugen Bold.