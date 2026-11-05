„Trump trebuie să-și facă curat în casă”. Republicanii îi cer președintelui să „schimbe direcția” după înfrângerea în alegeri

3 minute de citit Publicat la 11:50 05 Noi 2026 Modificat la 11:50 05 Noi 2026

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Partidul Republican din SUA a început, de miercuri, să îi ceară preşedintelui Donald Trump o schimbare de direcţie după victoria democraţilor în alegerile intermediare, relatează Reuters.

Unii aliaţi şi strategi republicani consideră că este necesară o remaniere a personalului de la Casa Albă şi restabilirea disciplinei. Ei vor ca Trump să renunţe în ultimii doi ani de mandat la politicile care au adus înfrângerea la urne şi au răsturnat majoritatea în Congres în favoarea Partidului Democrat.

John Feehery, strateg republican cu vechime, a apreciat că rezultatul alegerilor este un „dezastru uriaş” pentru preşedinte, care „trebuie să-şi facă curat în casă fiindcă în fiecare zi de acum în colo îşi pierde tot mai mult puterile”.

Trump nu a dat, însă, prea multe indicii că ar considera evoluţia politică drept un motiv pentru o schimbare de curs. „Nu văd asta ca o lovitură pentru mine”, a declarat el, marţi noapte, la televiziunea Fox News.

Democraţii vor putea bloca iniţiativele legislative ale preşedintelui; vor avea mijloacele de a ancheta guvernul şi de a contesta numirile în funcţii. Trump, care până acum şi-a folosit agresiv atribuţiile executive, ar putea să fie şi mai înclinat spre acţiuni unilaterale, scrie Reuters. El va trebui să decidă dacă insistă mai puternic asupra unei agende politice considerate de unii republicani drept o vulnerabilitate, în special pentru posibilii succesori care se gândesc la o candidatură la preşedinţie în 2028.

Vicepreşedintele JD Vance, cel mai probabil moştenitor politic al lui Trump, a părut că se distanţează, miercuri, de preşedinte: el a spus că războiul împotriva Iranului a fost motivul înfrângerii suferite de republicani. Astfel de luări de poziţie ar putea deveni mai frecvente dacă mai mulţi membri ai partidului ajung la concluzia că priza la alegători de care s-a bucurat multă vreme Trump slăbeşte. Reuters scrie că a observat astfel de puncte de vedere în rândul liderilor şi strategilor republicani.

Posibile schimbări la Casa Albă

La Casa Albă, personalul de rang înalt se aşteaptă la schimbări, chiar la posibile remanieri ale guvernului, precum şi la anchete ale democraţilor, a declarat sub rezerva anonimatului un oficial. „E absolut groaznic să fii aici, acum”, a recunoscut el. „Moralul e cât se poate de scăzut”.

Aceeaşi sursă a agenţiei citate a afirmat că sondajele de opinie avertizau de şase săptămâni că republicanii vor suferi pierderi în ambele camere ale Congresului, însă Trump a refuzat să îşi reorienteze poziţia faţă de războiul cu Iranul, deşi cunoştea consecinţele politice. „Până la urmă, pur şi simplu nu i-a păsat. A refuzat să asculte pe cineva”, a spus oficialul.

Preşedintele însuşi a recunoscut că războiul care durează de opt luni a afectat şansele candidaţilor republicani, dar şi-a susţinut decizia de a ataca Iranul. El a declarat că „tot ar fi atacat Iranul” chiar şi ţinând cont de rezultatul alegerilor.

Îngrijorarea republicanilor nu se limitează la război. Grupuri de discuţii privind circumscripţiile senatoriale unde competiţia era strânsă, cum ar fi cele din statele Michigan şi Iowa, au dezvăluit temerile tot mai puternice ale consilierilor politici republicani faţă de opoziţia tot mai puternică a alegătorilor - nu doar republicani, ci şi independenţi - faţă de prioritatea acordată de Trump sălii de bal în construcţie la Casa Albă şi renovărilor din Washington.

Consilierul politic care a dezvăluit realitatea îngrijorării respective a fost categoric şi dur în exprimare: „Dacă Trump mai vorbeşte încă doi ani despre aceleaşi porcării, vom fi snopiţi din nou în bătaie la următoarele alegeri”.

Miercuri, însă, preşedintele a convocat presa tocmai la o vizită neanunţată la sala de bal şi a insistat că nu greşeşte alocând prea mult timp proiectului: „Pentru mine e relaxant”.

Casa Albă a adoptat un ton sfidător după alegeri, publicând în pe rețelele sociale o fotografie a lui Trump cu mesajul „ANUNŢ DE UTILITATE PUBLICĂ: TRUMP ÎNCĂ E PREŞEDINTELE VOSTRU”. Americanii l-au ironizat în comentarii.

Desigur, preşedintele are în continuare o putere considerabilă. Reuters a relatat deja despre pregătiri de luni de zile făcute la Casa Albă pentru noi decrete prezidenţiale privind imigraţia, taxele vamale, locuinţele şi cheltuielile din bugetul federal, prin care Trump şi-ar putea continua o parte din agendă în ciuda opoziţiei democraţilor.

Atribuţiile executive nu pot, însă, proteja guvernul de anchetele Congresului. Oficialul care a discutat cu Reuters a recunoscut că „nimeni nu vrea să aibă de-a face cu anchetele”.