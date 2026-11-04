O femeie care refuză să vândă casa unui dezvoltator imobiliar s-a trezit cu o toaletă mobilă în fața ușii: „Suport mirosuri de 2 luni”

2 minute de citit Publicat la 11:42 04 Noi 2026 Modificat la 12:00 04 Noi 2026

O femeie în vârstă de 75 de ani din Swieqi, Malta, susține că este hărțuită de două luni de un dezvoltator imobiliar FOTO: captură video Times of Malta

O femeie în vârstă de 75 de ani din Swieqi, Malta, susține că este hărțuită de două luni de un dezvoltator imobiliar pentru că a refuzat să-i vândă casa. Acesta a instalat o toaletă mobilă chiar în fața curții și femeia îndură mirosuri pestilențiale de două luni.

„Trebuie să suport toate aceste mirosuri pentru că am refuzat să-i dau casa mea”, a declarat Mari Shires, potrivit Times of Malta.

De fiecare dată când își deschide ușa de la intrare, femeia este întâmpinată de imaginea unei toalete mobile montate pe un camion, care îi blochează vederea asupra străzii. Toaleta este folosită de muncitorii de pe șantierul aflat chiar lângă locuința ei.

Femeia a sesizat poliția și consiliul local și i-a trimis un e-mail ministrului de Interne, Glenn Bedingfield, însă situația nu s-a schimbat.

Primarul localității știe situația, dar spune că nu poate să facă nimic

Disperată, femeia a decis să facă public cazul în presă, în speranța că va atrage atenția autorităților competente.

Într-un interviu acordat publicației Times of Malta, Shires a declarat că antreprenorul o abordat-o de multe ori ca să o întrebe dacă nu s-a răzgândit în privința vânzării casei. Tot ea a spus că dezvoltatorul a sugerat că locuința ei „nu se ridică la standardele necesare”, iar acest lucru ar afecta valoarea investiției sale.

„I-am spus că nu, dar a continuat să revină și să mă întrebe. Simt că este o formă de răzbunare pentru că am refuzat să vând”, a explicat femeia.

Ea a povestit că mirosul devine insuportabil de fiecare dată când toaleta este golită, mai ales atunci când vântul poartă duhoarea spre locuința sa, făcându-i dificil să stea în casă.

„Persoanele în vârstă nu ar trebui să sufere din cauza lăcomiei și hărțuirii din partea unui antreprenor”, a spus ea.

Femeia a spus că, la un moment dat, l-a abordat pe administratorul șantierului, iar toaleta a fost luată, dar după câteva ore a apărut din nou în fața casei. Când a întrebat de ce fusese adusă înapoi, i s-a spus că șeful insistase să rămână acolo.

Cu altă ocazie, camionul a fost mutat pentru a face loc unei autobetoniere, ceea ce a determinat-o pe Shires să întrebe de ce toaleta nu poate fi îndepărtată definitiv.

„Poate să insiste cât vrea, dar eu nu-i voi da casa mea”, a declarat Shires.

Publicația Times of Malta l-a contactat pe primarul localității Swieqi, Noel Muscat, care a declarat că autoritățile locale cunosc situația și regretă faptul că Shires este nevoită să îndure „neplăceri și hărțuire”.

„Există o soluție simplă, însă încăpățânarea a avut câștig de cauză. Am încercat să o ajutăm în toate modurile posibile, dar legile sunt de partea celor care procedează greșit din punct de vedere moral”, a afirmat acesta.

Muscat a explicat că posibilitatea consiliului local de a interveni este limitată din cauza modului în care a fost amplasată toaleta mobilă. Dacă aceasta ar fi fost instalată direct pe trotuar sau pe carosabil, ar fi fost necesară obținerea unei autorizații din partea consiliului local.

„Însă, întrucât toaleta mobilă a fost amplasată pe o autoutilitară, nu este necesară o autorizație”, a precizat Muscat.

Times of Malta a contactat antreprenorul care a comandat toaleta mobilă, însă până la momentul publicării articolului nu a primit niciun răspuns.

Ministrul Infrastructurii, Jonathan Attard, a reacționat la acest caz pe Facebook, declarând că a dispus Autorității pentru Clădiri și Construcții (BCA) și Autorității pentru Sănătate și Securitate în Muncă (OHSA) să investigheze situația.

De asemenea, el a îndemnat toate persoanele care se confruntă cu situații similare să contacteze autoritățile competente.