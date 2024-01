Piedone i-a prins cu "ocaua mică", de Ziua Unirii, pe vânzătorii de mezeluri din Sectorul 5. Pentru ce plătesc oamenii mai mult

Primarul Cristian Popescu Piedone, a făcut o acțiune de control, de Ziua Unirii Principatelor, în Sectorului 5 din București, în care a spus că i-a prins cu "ocaua mică”, pe negustorii de carne în toate carmangeriile în care a intrat.

Cetățenii din Sectorul 5 din București plătesc mai mult atunci când cumpără mezeluri. Primarul sectorului, Cristian Popescu Piedone, spune și pe ce se duc acești bani.

Acesta a efectuat, astăzi, de Ziua Unirii Principatelor, o acțiune de control în care se pare că i-ar fi prins pe negustorii de carne "cu ocaua mică”. Primarul a spus că acest lucru s-a întâmplat în toate carmangeriile în care a intrat.

Mai exact, clienții acestora plătesc hârtia în care este ambalată mezelul, la prețul produsului respectiv, deși ea nu ar trebui să îi coste pe clienți nimic.

"Oameni buni, în cinstea marelui Alexandru Ioan Cuza, am vrut să văd cum mai stă treaba cu ocaua mică aici, la noi, în Sectorul 5! Spre dezamăgirea mea am găsit negustori cu ocaua mică în toate carmangeriile unde am intrat! Hârtia de ambalat este ocaua lor cea mică! Da, da!!!”, a scris Cristian Piedone pe Facebook.

„Știți dumneavoastră, oameni buni, că de multe ori când cumpărați mezeluri, de exemplu, plătiți hârtia la preț de salam, de parizer, de pastramă și așa mai departe... ? De data aceasta, negustorii prinși cu ocaua mică au primit avertisment! La următoarea abatere similară...”, a mai spus primarul pe Facebook.